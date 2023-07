Wszystko jasne! Tak wygląda ranking WTA po Wimbledonie. Potężny awans mistrzyni

Takiego zestawienia finału kobiecego Wimbledonu przed jego startem nikt nie mógł się spodziewać. A jednak to Ons Jabeur (6. WTA) oraz Marketa Vondrousova (42. WTA) spotkały się w finale trzeciego turnieju wielkoszlemowego w tym roku. Dla Tunezyjki był to trzeci wielkoszlemowy finał (dwa poprzednie przegrała w 2022 roku podczas Wimbledonu i US Open), a dla Czeszki drugi (wcześniej przegrała w finale Rolanda Garrosa w 2019 roku).

Pierwszy set początkowo układał się po myśli Jabeur. Prowadziła najpierw 2:0, później 4:2, ale od tego momentu w jej grze pojawiły się proste błędy i narastała frustracja z powodu tychże. To wykorzystała Vondrousova, wygrywając cztery gemy z rzędu i zarazem całego seta 6:4.

Druga partia zaczęła się źle dla wyżej rozstawionej zawodniczki, ponieważ Czeszka wygrała gema przy serwisie rywalki i prowadziła 1:0. Od tamtego momentu Jabeur zaczęła lepiej grać i od stanu 4:4 obie panie grały albo o wygranie całego turnieju, albo przedłużenie spotkania o trzeciego seta. Wtedy 24-latka przełamała rywalkę, po chwili wygrała swojego gema i sensacyjnie wygrała finał Wimbledonu 6:4, 6:4!

Zmiany w rankingu WTA po finale Wimbledonu

Z punktu widzenia polskiego kibica najważniejszą informacją jest ta, że Iga Świątek (1. WTA) pozostaje liderką światowego rankingu. Po odpadnięciu w ćwierćfinale Polka musiała liczyć, że Aryna Sabalenka (2. WTA) nie wejdzie do finału turnieju. Tak też się stało, bo Białorusinka w półfinale musiała uznać wyższość Ons Jabeur.

A co zmieniło się w rankingu dla dwóch bohaterek sobotniego finału? W przypadku Tunezyjki nie zmieniło się nic. Co prawda zyskała 1300 punktów, ale dalej pozostaje na szóstym miejscu, niwelując stratę do piątej Caroline Garcii. Gdyby wygrała, to wskoczyłaby na trzecie miejsce kosztem Jeleny Rybakiny, która triumfowała na Wimbledonie przed rokiem.

Za to Marketa Vondrousova zaliczyła ogromny awans. Przed startem turnieju była na 42. miejscu, a dzięki wygranej w turnieju zanotowała ogromny awans i wskoczyła na 10. miejsce z 3106 punktami na koncie. To zarazem jej najwyższa pozycja w rankingu w karierze. Wcześniej najwyżej sklasyfikowana była na 14. miejscu w 2019 roku.

Ranking WTA Live (stan na 15 lipca):