To ma dać triumf Alcarazowi. Trener miał dla niego jedną radę. "To przegrana bitwa"

W niedzielę Carlos Alcaraz zagra w wielkim finale Wimbledonu z Novakiem Djokoviciem. Hiszpan spróbuje dokonać czegoś prawie niemożliwego, czym byłoby ogranie Serba na korcie centralnym All England Club. Ostatni raz stało się to równo dekadę temu, kiedy 36-latek przegrał z Andy' Murray'em. Wówczas to również był finał turnieju.

- Musimy zapomnieć o historii, liczbach i wszystkim innym, ponieważ w przeciwnym razie będziemy nosić ze sobą cały ten plecak, jest to bardzo skomplikowane. To zawodnik z jedną parą rąk i jedną parą nóg. Będzie musiał zagrać bardzo dobry mecz, aby pokonać Carlosa - powiedział w rozmowie z "Marcą" Juan Carlos Ferrero. To były numer jeden na świecie, a obecnie pierwszy trener Carlosa Alcaraza. 20-latka prowadzi od początku jego poważnej przygody tenisowej. Dokładnie od 2018 roku.

Ze strony Hiszpana ma to być rewanż za to, co wydarzyło się podczas niedawnego Roland Garros. Obaj zawodnicy spotkali się ze sobą w półfinale i faworytem tego spotkania był Alcaraz, który przegrał ten mecz z rywalem, ale również emocjami. W trzecim secie dopadły go skurcze. Zawodnik z El Palmar tym razem będzie pretendentem. - Musisz uczyć się na podstawie tego, co wydarzyło się w Paryżu, a im więcej razy grasz przeciwko komuś, tym lepiej uczysz się zarządzać meczem. Musimy spróbować sprawić, aby Carlos grał spokojnie i płynnie. Tak jak robił to przez cały turniej, z wyjątkiem meczu z Rune, na który wyszedł trochę bardziej spięty - kontynuował Ferrero.

Szkoleniowiec lidera rankingu ATP - Alcaraz wciąż nim będzie, jeśli w niedzielę pokona Djokovicia - zdradził również, że miał dla swojego podopiecznego specjalną radę przed finałem. - Poradziłem mu, aby spróbował odizolować się od mediów społecznościowych, od wszystkiego, co mówi się o grze, czy też, że jest bardzo dobry. Taka była nasza inicjatywa, ale nie wiem, czy w końcu osiągniemy sukces, ponieważ jest to trochę przegrana bitwa - wyznał Juan Carlos Ferrero, który dodał, że dzień finału będzie zwyczajny.

Męski finał Wimbledonu odbędzie się w niedzielę o godz. 15:00 polskiego czasu. Stawką tego pojedynku nie będzie tylko triumf w tym wielkoszlemowym turnieju, ale również pozycja lidera rankingu ATP.