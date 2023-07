Sensacyjna mistrzyni Wimbledonu! Co za mecz. Wyszła ze sporych opałów i to dwa razy

Marketa Vondrousova (42. WTA) właśnie popełniła trzy z rzędu niewymuszone błędy i straciła swoje podanie do zera. Przegrywała w pierwszym secie z faworyzowaną Ons Jabeur (6. WTA) 2:4. Jej odpowiedź była jednak znakomita. Już w kolejnym gemie zagrała znakomicie i przełamała Tunezyjkę też do 0! - Mam wrażenie, że Ons Jabeur jest zdenerwowana, że gra przeciwko sobie, przeciwko nerwom, które ją paraliżują. Finał jest bardzo nerwowy. Dużo jest szarpanej gry, szczególnie u Jabeur - mówił Dawid Olejniczak, komentator Polsatu Sport.

Marketa Vondrousova mistrzynią Wimbledonu

Tunezyjka od połowy seta wpadła w całkowitą zapaść. Od stanu 2:4 przegrała aż cztery gemy z rzędu! Przy stanie 4:4 i swoim podaniu Tunezyjka popełniła cztery błędy! Myliła się nawet w bardzo prostych sytuacjach. W sumie w pierwszym secie miała aż piętnaście niewymuszonych błędów, przy tylko sześciu rywalki.

Jabeur mogła liczyć, że powtórzy trzy swoje poprzednie mecze na Wimbledonie. W starciach z Kanadyjką Biancą Andreescu (50. WTA), Eleną Rybakiną (Kazachstan, 3. WTA) i Aryną Sabalenką (2. WTA) też przegrała pierwszego seta, ale potem potrafiła odwrócić losy rywalizacji.

Już w pierwszym gemie drugiego seta Jabeur została przełamana. Znów na własne życzenie, bo przy stanie 30:30 pomyliła się z dobrej pozycji z forhendu. Mało tego, po chwili Jabeur trafiła w siatkę z forhendu w jeszcze lepszej pozycji, bo z połowy kortu.

Po kilku minutach jej sytuacja była bardzo trudna, bo przegrywała 4:6, 0:1 i 0:40 przy serwisie rywalki! Czeszka wtedy zmarnowała jednak świetną szansę na podwyższenie prowadzenia, bo przegrała tego gema na przewagi. Chwilę później Jabeur prowadziła 3:1, ale znów powtórzyła się sytuacja z pierwszej partii i szybko straciła przewagę.

Przy stanie 4:4 Jabeur znów straciła swoje podanie. Znów na własne życzenie, bo kilku niewymuszonych błędach. W sumie miała w meczu aż 31 przy 13 Czeszki.

Marketa Vondrousova jest najniżej sklasyfikowaną zawodniczką (42 miejsce), która zdobyła tytuł w grze pojedynczej kobiet od kiedy wprowadzono ranking WTA. Dla Czeszki to pierwszy triumf w turnieju wielkoszlemowym w karierze.

- Nie wiem, co się dzieje, nie dociera to do mnie. Ons jest dla mnie inspiracją. Rok temu byłam tu jako turystka, nie grałam w turnieju, a teraz wygrałam. Jak będę świętować? Może napije się małego piwka - powiedziała Czeszka.

Dla Jabeur to drugi z rzędu przegrany finał Wimbledonu i trzeci finał turnieju wielkoszlemowego w karierze. Przed rokiem uległa Jelenie Rybakinie.

- To najboleśniejsza porażka w mojej karierze. Trudno, nie poddam się, wrócę silniejsza i w końcu wygram Wimbledon - powiedziała po meczu Jabeur.