Novak Djoković awansował do 35. finału turnieju wielkoszlemowego w karierze, a dziewiątego Wimbledonu. 23-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych pokonał w półfinale Włocha Jannika Sinnera (8. ATP) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). W trzecim secie Włoch nie wykorzystał dwóch piłek setowych.

36-letni Novak Djoković po raz kolejny w swojej karierze pokłócił się w trakcie meczu z kibicami. Do kumulacji sporu doszło w dziesiątym gemie trzeciego seta, gdy Włoch miał dwie szanse na przełamanie i wygranie seta. Wtedy Novak Djoković zwrócił się do grupki kibiców, którzy próbowali go sprowokować i przeszkodzić w grze. Po obronieniu pierwszego break pointa Djoković zaczął przeklinać w stronę fanów. Krzyknął do nich: "Ru***** wasze matki". Wszystko to przy aplauzie swojego zespołu, bo trener Goran Ivanisević i żona Jelena Djoković od razu wstali ze swoich miejsc.

Mało tego, po wygraniu tego gema, Djoković na środku kortu centralnego naśladował płacz, po tym jak kibice zaczęli na niego gwizdać. Serb w trakcie tego seta sarkastycznie klaskał w dłonie nad głową i trzymał kciuk w górze w kierunku trybun.

Djoković miał też na pieńku w tym meczu z sędzią. - Na początku drugiego seta, w czwartym gemie przy serwisie Djokovicia, doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Zawodnicy grali długą wymianę, którą przerwał sędzia Richard Haigh. Arbiter przyznał punkt Włochowi za to, że podczas wymiany Djoković głośno chrząknął. Serb nie mógł uwierzyć w taką decyzję i z niedowierzaniem patrzył na arbitra. Potem wściekły podszedł do niego i spytał o powody takiej decyzji - pisał Sport.pl.

Novak Djoković w finale Wimbledonu będzie miał szansę wygrać już piąty raz z rzędu. W decydującym meczu zagra z Carlosem Alcarazem (Hiszpania, 1. ATP), który pokonał 6:3, 6:3, 6:3 Daniiła Miedwiediewa (Rosja, 3. ATP).

Finał Wimbledonu rozpocznie się w niedzielę o godz. 15. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.