Absolutny hit w finale Wimbledonu! Lepiej być nie mogło

Faworytem tego starcia był Carlos Alcaraz (1. ATP), który mimo dopiero nabierania pewności na kortach trawiastych, pewnie awansował do swojego pierwszego półfinału Wimbledonu. Dla jego rywala - Daniiła Miedwiediewa (3. ATP) - to również był debiutancki pojedynek w karierze na tym etapie londyńskiego turnieju. Rosjanin w poprzednim meczu przegrywał już 1:2 w setach z Christopherem Eubanksem, ale zdołał wyjść z kłopotów i wygrać to spotkanie. Obaj zawodnicy przed swoim pojedynkiem wiedzieli już, że w finale czeka na nich Novak Djoković. Niepokonany na korcie centralnym od dekady.

Na tym obiekcie rywalizowali także Alcaraz z Miedwiediewem. Co ciekawe, dla światowej "trójki" był to pierwszy pojedynek na głównej arenie w tej edycji imprezy. Wcześniej grał jedynie na korcie numer jeden, który stał się jego ulubionym. Humorystycznie twierdził, że najważniejszą część turnieju chciałby grać również tam.

"Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić" - to jednak powiedzenie tenisowe?

Na początku meczu obaj zawodnicy pewnie utrzymywali swoje podania. Mimo że z efektownej gry słynie Alcaraz, to Miedwiediew pierwszy zachwycił publiczność świetnym forehandem po krosie, który leciał z prędkością 88 mph/h Natomiast Hiszpan korzystał z bardzo głębokiego ustawienia rywala, który wzorem gry na innych nawierzchniach biegał kilka metrów za linią końcową. Lider rankingu często zagrywał skróty i kończył akcje przy siatce.

Dropshot okazał się zabójczy dla Rosjanina, lecz w momencie, gdy to on pokusił się o takie zagranie. Stało się to w newralgicznym momencie - przy stanie 4:3 i 30:30, gdy serwował trzeci gracz rankingu. Miedwiediew zagrał fatalny skrót, za który skarcił go Hiszpan i wywalczył pierwszą szansę na przełamanie w tym meczu. Faworyt nie wypuścił takiej szansy. Zaatakował drugie podanie rywala i posłał zabójczy return. Chwilę później po 36 minutach gry zapisał na swoim koncie pierwszego seta.

Druga partia rozpoczęła się od problemów z koncentracją u 20-latka, co jest normalne po wygraniu tak wyrównanego seta. Trzy błędy, w tym podwójny, sprawiły, że przed pierwszą okazją na breaka w meczu stanął Miedwiediew. Triumfator zeszłorocznego US Open obronił się jednak serwisem.

W tenisie tak jak w futbolu - niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Rosjanin, mimo szansy na przełamanie w gemie serwisowym Hiszpana, nie dokonał tego, więc sam stracił podanie w następnym gemie. Pierwsze dwa break pointy przy stanie 40:15 Alcaraz zmarnował, ale udowodnił swój kunszt w grze na przewagi. Najpierw popisał się genialną intuicją przy siatce, a potem ponownie zaatakował drugi serwis rywala. Był na "pole position" do wygrania drugiej partii.

W drugim secie Alcaraz w swoich gemach serwisowych - oprócz pierwszego, w którym rywal miał break pointa - przegrał raptem dwa punkty. Kolejnym przełamaniem na 6:3 udało mu się wypracować ogromną przewagę w tym spotkaniu.

Totalna niemoc serwujących w trzecim secie. To był mecz na trawie?

Hiszpan nie miał litości dla swojego rywala. Przewagę przełamania w trzecim secie uzyskał już w drugim gemie, po tym jak kolejnym raz agresywnym returnem uplasował piłkę pod nogami wysokiego Rosjanina. Gdy Alcaraz wyszedł na prowadzenie 3:0, wydawało się, że już tylko kilkanaście minut dzieli nas od końca spotkania, ale nagle chwilowa niemoc dopadła lidera rankingu. Po raz pierwszy w meczu został przełamany i to poprzez podwójny błąd serwisowy.

Jednak już po chwili Hiszpan odzyskał koncentracje i przyparł do muru Miedwiediewa. Po długim gemie oraz serii break pointów ponownie przełamał serwis rywala. To był przedziwny fragment meczu. Wydawało się, że grający na takim poziomie lider rankingu nie wypuści kolejnej szansy, lecz coraz lepszą formę na returnie prezentował Rosjanin, który niegdyś również był na szczycie listy klasyfikacji mężczyzn. Nie przekładało się to jednak na dyspozycję serwisową, więc byliśmy świadkami kolejnego zwrotu akcji. Dwa podwójne błędy serwisowe Miedwiediewa spowodowały, że na 5:3 uciekł Alcaraz. To było już piąte przełamanie w tym secie!

Nie obyło się bez problemów, ale Hiszpan domknął to spotkanie, wygrywając 6:3, 6:3, 6:3. A to oznacza, że w niedzielnym finale zmierzy się lider i wicelider rankingu mężczyzn - Carlos Alcaraz oraz Novak Djoković. Ostatnio w półfinale Roland Garros górą był Serb, lecz wówczas 20-latek przegrał również z problemami fizycznymi.