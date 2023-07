Badosa i Tsitsipas dostali szokującą propozycję. Wprost z portalu dla dorosłych

Nie jest tajemnicą, że Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas spotykają się od kilku tygodni. Parę przyłapano na wspólnych wakacjach w Dubaju, po czym Hiszpanka przyznała się do bliższej relacji z tenisistą. - Tak, chodzę z nim - wyznała na łamach magazynu plotkarskiego "Hello". W ostatnich dniach para rywalizowała na Wimbledonie, ale przedwcześnie pożegnała się z turniejem. Grek odpadł już na etapie 1/8 finału. Z kolei Hiszpanka zakończyła zmagania na II rundzie z powodu kontuzji. Para miała też wystartować wspólnie w mikście, ale uraz wykluczył tenisistkę z gry. Tym samym duet zarobił wspólnie "tylko" 292 000 funtów.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Nietypowa oferta dla Badosy i Tsitsipasa. Media ujawniają treść listu

Badosa i Tsitsipas liczyli, że uda im się podbić Wimbledon i zainkasować większą sumę pieniędzy, ale rzeczywistość okazała się inna. Dość niespodziewanie ich rozczarowanie próbował wykorzystać Mike Ford, wiceprezes jednej z platform publikującej treści dla dorosłych. Działacz złożył parze dość niecodzienną propozycję. Zaoferował im 77 tysięcy funtów w zamian za przekazanie wspólnych, odważnych zdjęć.

Brytyjczycy poczuli ulgę po odpadnięciu Sabalenki. "Niepożądane spotkanie"

Ford wysłał nawet list do Badosy i Tsitsipasa, a jego treść ujawnił portal "The Sun". "Drodzy, zauważyłem waszą niefortunną wiadomość, w której poinformowaliście o konieczności rezygnacji z udziału w zawodach miksta na Wimbledonie. Kibice byli rozczarowani, że nie mieli możliwości zobaczyć tenisowej pary na korcie. Nie byli w stanie zobaczyć, jak razem odbijacie piłki i atakujecie rywali serwami. Aby nadrobić to, co przegapiliście - a co ważniejsze, zapewnić fanom ekskluzywną akcję zakulisową, pragnę zaproponować wam 100 000 dolarów (77 000 funtów) za utworzenie konta i udostępnianie wspólnych treści na naszej platformie" - czytamy.

Jak na razie para nie odpowiedziała na ofertę, ale mało prawdopodobne, by na nią przystali. Trudno uwierzyć, by profesjonalni sportowcy, jedni z najlepszych na świecie w swoim fachu, traktowali ją poważnie. Teraz przed Badosą i Tsitsipasem kilka dni odpoczynku. Paparazzi przyłapali ich ostatnio w jednej z restauracji Salt Bae w Londynie.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Co za sceny przed finałem Wimbledonu. Wszystko nagrały kamery [WIDEO]

Fani mają teorię na temat słabych wyników Badosy i Tsitsipasa

Związek tenisistów kwitnie, o czym kilka tygodni temu opowiedział sam zainteresowany. - Nigdy wcześniej nie czułem tego rodzaju więzi. (...) Mogę robić to, co kocham i robić to z kimś, kto całkowicie mnie rozumie. Paula bardzo zaimponowała mi swoją mądrością. Oczywiście jest bardzo atrakcyjna, ale czasami to właśnie dusza jest ważniejsza, a ja się w niej zakochałem. To bardzo rzadkie, ale takie rzeczy się zdarzają - mówił Tsitsipas w jednym z wywiadów.

Internauci nie podzielają jednak optymizmu pary. Po Wimbledonie skrytykowali tenisistów, sugerując, że ci wzajemnie się rozpraszają, co jest główną przyczyną ich porażek.