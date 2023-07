Świątek kontra Sabalenka. Wiadomo, kiedy znów mogą ze sobą zagrać

Świątek zakończyła rywalizację w Wimbledonie na wtorkowym ćwierćfinale i mimo to, że był to jej najlepszy występ w karierze, to nikt nie ma wątpliwości, że stać ją było na zdecydowanie więcej. Miała tego dnia jednak sporo problemów ze świetnie grającą Jeliną Switoliną (76. WTA), z którą finalnie przegrała 5:7, 7:6 (5), 2:6. Było zatem sporo obaw, że po 67. tygodniach może utracić pozycję lidera rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki (2. WTA).

Pomimo tego, że Sabalenka prowadziła już 7:6 (5) i przy swoim serwisie w drugim secie 4:3 niespodziewanie poległa w półfinale Wimbledonu w starciu z Ons Jabeur (6. WTA). Jednocześnie nie wykorzystała bardzo dobrej okazji, aby wyprzedzić Świątek i po raz pierwszy w karierze objąć pozycję liderki rankingu.

W najbliższym czasie nie będzie miała na to szansy, aż do połowy sierpnia, kiedy odbędą się zawody w Montrealu. Podczas tego wydarzenia do zdobycia będzie 900 punktów. Jeśli uda jej się wygrać, a Świątek odpadnie wcześniej niż w półfinale, to obejmie prowadzenie w zestawieniu. Obie mogą bowiem trafić na siebie dopiero w finale.

Wcześniej Iga wystąpi w BNP Paribas Warsaw Open na kortach Legii, który zostanie rozegrany pod koniec lipca. Mimo że jest to słabo punktowany turniej, w przypadku zwycięstwa na jej konto trafi 220 punktów. Tym samym jej przewaga nad Sabalenką urosłaby z 470 do 790 pkt. Aktualnie w dorobku ma 9315 pkt. W ubiegłym roku Polka przegrała w ćwierćfinale tego wydarzenia z późniejszą triumfatorką Caroline Garcią (5. WTA) 1:6, 6:1, 4:6.

Już w sobotę dojdzie do najważniejszego starcia podczas tegorocznego Wimbledonu kobiet. Pogromczyni Sabalenki Ons Jabeur zmierzy się w finale z Marketą Vondrousovą (42. WTA).