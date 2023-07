Była przekonana, że Sabalenka się zezłości. "Nie kibicujcie mi"

Ons Jabeur dostarcza wielu powodów, by trzymać za nią kciuki w tegorocznym Wimbledonie. Przede wszystkim podstawa sportowa - gra w sposób urozmaicony i atrakcyjny, wprowadzając od czasu do czasu tenisowe sztuczki. Do tego czynnik ludzki - jest bardzo wesoła, otwarta i życzliwa, przez co powszechnie wzbudza sympatię wśród kibiców i koleżanek z kortu. Po porażce w ubiegłorocznym finale płakała, a w kolejnych miesiącach jeszcze kilka razy z jej oczu płynęły łzy na korcie z powodu kłopotów zdrowotnych i powiązanych z nimi słabszych wyników. W sobotę Tunezyjka stanie przed drugą szansą na wywalczenie tytułu w Londynie i trzecią na triumf wielkoszlemowy. I liczy, że sprawdzi się w jej przypadku słynne powiedzenie.

Wielka lekcja cierpliwości. Jabeur przyjęłaby nieoczywistą ofertę

- Być może "stara ja" przegrałaby to spotkanie i musiała już wracać do domu - przyznaje Jabeur w wywiadzie na korcie po półfinale Wimbledonu.

W czwartek pokonała Arynę Sabalenkę 6:7, 6:4, 6:3, choć w drugiej partii przegrywała już 2:4. Jak dawną wersję siebie miała na myśli?

- Tę sprzed 12 miesięcy na pewno. Może także tę sprzed sześciu. To była inna zawodniczka - zaznacza 28-latka na konferencji prasowej.

Okres między ubiegłoroczną edycją Wimbledonu a obecną w jej przypadku wypełnia nie tylko świętowanie tamtego sukcesu czy występ w finale US Open, ale i m.in. frustrujące zmagania z kłopotami zdrowotnymi. Efektem których były problemy z powrotem do topowej formy. Udało jej się to zrobić dopiero teraz. A zdaniem wielu - mimo trudnego okresu, który ma za sobą - gra teraz nawet lepiej niż rok temu.

- Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to cierpliwość. Nauczyło mnie to, jak być bardzo cierpliwą i akceptować wszystko, co się wydarzyło ze względu na kontuzję, bo jest to poza moją kontrolą. Nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Robiłam wszystko, co mogłam, by być gotową do rywalizacji. Gdybyś mi powiedział "Nabawisz się urazu i będziesz w finale Wimbledonu, to przyjęłabym tę propozycję" - zapewnia z uśmiechem jednego z dziennikarzy.

Jabeur pokazała dwa gesty. Publiczność nie kryła, komu życzy finału

Cierpliwość była też jej zdaniem niezbędna przy kluczowym momencie pojedynku, czyli ósmym gemie drugiej partii. Powtarzała sobie, że to kwestia odrobienia tylko jednego gema przy serwisie rywalki. Problem polegał jednak na tym, że Sabalenka dysponuje potężnym uderzeniem i udany return nie jest tu łatwym zadaniem.

- Pomyślałam: "Mam to gdzieś, po prostu wejdę i zagram returnem (uśmiech). I to przyszło, returnowałam znacznie lepiej. Aryna pomyliła się kilka razy, co pomogło mi pozostać w grze. Walczyłam o każdy punkt. Czasem po prostu czekamy na małą szansę i tak się dzieje - stwierdziła szósta rakieta świata.

"Krzyczała za nas obie". Do trzech razy sztuka

O ile ona stawiała w czwartek na cierpliwość i skupienie, to Białorusinka z napięciem radziła sobie tak, jak do tego przyzwyczaiła. Zdarza się jej bowiem regularnie krzyczeć przy uderzeniu piłki. A uderza ją bardzo mocno. Jak ze stresem radzi sobie Jabeur?

- Aryna krzyczała za nas obie - stwierdza ze śmiechem.

I przywołuje zabawne wspomnienie z końcówki pojedynku. Okazuje się, że wtedy wsparcie kibiców, których miała zdecydowanie po swojej stronie, było Tunezyjce nie na rękę.

- Kiedy miałam piłkę meczową przy jej serwisie, to publiczność mnie dopingowała, a ja myślałam wtedy: "Proszę, proszę, nie kibicujcie mi. Ona się zezłości i pośle asa". I tak zrobiła. Starałam się zachować spokój. Często się złościłam, bo nie akceptowałam tego trochę, że serwowała bardzo dobrze i nie mogłam znaleźć na to sposobu. Mój sposób polegał na tym, że starałam się po prostu pozostać w grze - opisuje.

Jak dodaje, jest to szczególnie ważne w pojedynkach z tak mocno bijącymi piłkę rywalkami jak właśnie Sabalenka czy jej ćwierćfinałowa rywalka - Jelena Rybakina.

- Uczę się wtedy akceptacji faktu, że np. grając z kimś takim jak Aryna czy Jelena Rybakina mogę prowadzić nawet 40:0, a one mogą posłać trzy asy. Co możesz z tym zrobić? Nie masz nad tym kontroli. Musisz próbować być cierpliwą i czekać na moment, kiedy możesz pokazać swoją grę. To właściwie wydarzyło się teraz przy stanie 2:4 w drugim secie. Nie returnowałam zbyt dobrze. Próbowałam po prostu zmieścić piłkę w korcie. W tamtym momencie to kliknęło. Poza tym mój sztab zawsze na mnie patrzy i przekazuje "Bądź cierpliwa, nie martw się, to nadejdzie, to przyjdzie". Tak nieraz działa tenis - wspomina.

Sabalenka zabrała głos po porażce z Jabeur. Jest bardzo rozczarowana

28-latka podkreśla też znaczenie dbania o sferę mentalną. - Zawsze wierzyłam w pracę nad nią. Wykonuję ją, odkąd skończyłam bodajże 10 lat. Bo wiem, że jeśli nie jesteś gotowy fizycznie i mentalnie, to zawsze możesz wygrać. Prawdopodobnie to się wydarzyło w ostatnich dwóch meczach - przekonuje.

Jabuer ma za sobą dwa występy w wielkoszlemowym finale i oba skończyły się jej łzami po porażce. Rok temu w Londynie lepsza okazała się Rybakina, a dwa miesiące później w Nowym Jorku Iga Świątek. Tunezyjka przyznaje, że pierwszy udział w meczu o taką stawkę utwierdził ją w przekonaniu, że stać ją na tak duże sukcesy.

- Zawsze wierzyłam, że mogę to zrobić. Ale czasem kwestionujesz i wątpisz, czy to się kiedykolwiek wydarzy. Docieranie do końcowej fazy turnieju pomaga ci bardziej wierzyć. Zamierzam wyciągnąć lekcję nie tylko z ubiegłorocznego finału Wimbledonu, ale także finału US Open i dać z siebie wszystko. Może tamten rok był po to, by spróbować dwa razy, zanim będę gotowa za trzecim razem - zastanawia się 28-latka.

W sobotnim finale jej rywalką będzie Marketa Vondrousova. Czeszka prezentuje taki sam styl jak Rybakina i Sabalenka, więc Jabeur znów może czekać solidna lekcja cierpliwości.