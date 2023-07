Sabalenka nie składa broni i odgraża się Świątek. "Zrobię wszystko"

Aryna Sabalenka (2. WTA) mogła w czwartek zapewnić sobie awans na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Białorusinka do zrealizowania celu potrzebowała awansu do finału Wimbledonu. Szyki pokrzyżowała jej jednak Ons Jabeur (6. WTA), która w znakomitym meczu pokonała ją 6:7(5-7), 6:4, 6:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Sabalenka nie zamierza składać broni. "Liczy się to, jak zakończę rok"

Sabalenka nie kryła rozczarowania podczas pomeczowej konferencji prasowej. Doceniła również postawę rywalki. - Ciężko teraz mówić. Miałam tyle okazji i ich nie wykorzystałam. Czułam, że w tych kluczowych momentach grała trochę lepiej ode mnie. To był bardzo ciężki dzień dla mnie - stwierdziła.

67 tygodni panowania. Iga Świątek goni legendy w klasyfikacji wszech czasów

Padło również pytanie o utraconą szansę na zostanie liderką rankingu WTA po Wimbledonie. Przy okazji Białorusinka pokusiła się o odważną deklarację. - Nie powiedziałabym, że o tym myślałam. Dla mnie bardziej liczy się to, jak zakończę rok, niż bycie pierwszą w rankingu w trakcie sezonu, ranking przychodzi i odchodzi. Dla mnie liczy się zakończenie roku na wysokim poziomie, więc będę naciskała i robiła wszystko, co w mojej mocy, aby zakończyć rok 2023 jako numer 1 na świecie - zapewniła.

- To zdecydowanie jeden z najlepszych sezonów w mojej dotychczasowej karierze. Szczerze mówiąc, nie mogę narzekać na moje wyniki w tym sezonie. Im dalej, tym chcę więcej, więc ta porażka nadal jest dla mnie trudna, trudno się pozbierać po tego typu meczach. Na US Open mam nadzieję, że wypadnę lepiej, jeśli dojdę do półfinału - podsumowała.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jest świetnie! Dopiero wtedy Sabalenka ma szansę wyprzedzić Świątek w rankingu