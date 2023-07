Gwiazda reaguje na dziką kartę w Warszawie. Wielki rewanż ze Świątek za finał RG?

Iga Świątek (1. WTA) odpadła w ćwierćfinale Wimbledonu i nie wygrała drugiego w tym roku turnieju wielkoszlemowego. Polka przegrała 5:7, 7:6, 2:6 z Ukrainką Eliną Switoliną (76. WTA). Kibice Igi Świątek teraz mogą mieć powody do zadowolenia, bo ich ulubienica jest na czele listy zgłoszeniowej do lipcowego turnieju WTA 250 w Warszawie.

W turnieju zaprezentuje się sporo znanych zawodniczek, w tym silna grupa Czeszek. Są to: Katerina Siniakova (20. WTA), Maria Bouzkova (33. WTA), finalistka trwającego Wimbledonu - Marketa Vondrousova (42. WTA) czy finalistka Roland Garros - Karolina Muchova (16. WTA). Ta ostatnia dostała od organizatorów "dziką kartę". W efekcie może dojść do rewanżu za finał French Open, w którym 26-letnia Muchova zmierzyła się z Igą Świątek. Polka po kapitalnym, emocjonującym meczu wygrała 6:2, 5:7, 6:4.

Karolina Muchova skomentowała udział w turnieju w Warszawie. Nie kryła olbrzymiego zadowolenia z występu w imprezie. - Nie mogę się tego doczekać. Do zobaczenia w Warszawie - napisała Czeszka na swoim profilu na Twitterze.

Rok temu Muchova nie grała w tej imprezie. Wtedy ze zwycięstwa w finale cieszyła się Francuzka Caroline Garcia (5. WTA), pokonując Rumunkę Anę Bogdan (57. WTA) 6:4, 6:1. Wcześniej Garcia wygrała w ćwierćfinale z Igą Świątek 6:1, 1:6, 6:4.

Turniej WTA 250 w Warszawie odbędzie się w dniach 24-30 lipca. Tegoroczna edycja będzie nieco inna od poprzedniej - zostanie rozegrana na nawierzchni twardej, a nie na mączce, jak miało to miejsce w ubiegłym roku.

- Jestem bardzo podekscytowana. Wiemy już, że przygotowania idą pełną parą, więc do zobaczenia niedługo w Warszawie. Bawcie się dobrze - apelowała Iga Świątek do kibiców, zachęcając ich do śledzenia zmagań w stolicy.