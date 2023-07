Sabalenka zabrała głos po porażce z Jabeur. Jest bardzo rozczarowana

Smutek i uśmiech na przemian pojawiają się na twarzy Aryny Sabalenki podczas spotkania z dziennikarzami po przegranym 7:6, 4:6, 3:6 półfinale Wimbledonu. Przeważa ten pierwszy, choć wiceliderka światowego rankingu powtarza dwukrotnie, że ma świadomość, jak udany jest dla niej ten rok. Ale jeszcze więcej razy powtarza, jak trudno pogodzić się jej z tą przegraną.

Przybita Sabalenka, podbudowana Jabeur. Szalone zagrania Tunezyjki

Gdy Sabalenka objęła prowadzenie 4:2 w drugim secie, to wiele osób było niemal pewnych, że za chwilę wywalczy pierwszy w karierze awans do finału Wimbledonu. Tym cenniejszy, że rok temu nie mogła wystąpić - Rosjanie i Białorusini zostali wykluczeni z powodu wojny w Ukrainie. Wielką walecznością wykazała się jednak Ons Jabeur, a wiceliderka światowego rankingu nie była już taka pewna jak w pierwszej części meczu.

- Generalnie nie grałam dziś najlepiej. To była kombinacja wszystkiego. Trochę nerwów, nieco szczęścia po stronie Ons przy niektórych piłkach. Grała dziś nie szybko, ale nisko i czasem nie spodziewałam się, że tyle razy będzie trafiać w linie. Pokazała dziś niewiarygodny tenis - ocenia Sabalenka.

Sobie samej wytyka niewykorzystanie wielu okazji, które miała. I powtarza trzykrotnie, że to trudny do przetrawienia dla niej scenariusz.

- Ons niczego nie zmieniła w drugim secie. A ja po prostu...wciąż to przetwarzam. W kluczowych momentach miała nieco więcej szczęścia, a ja nie grałam tak, jak powinnam. Ona wykorzystywała swoje szanse. Byłam trochę przybita, a ona podbudowana. Trafiała szalonymi zagraniami, które normalnie by nie zmieściły się w korcie. Nie wywierałam na niej też zbytnio presji moim serwisem. Nie najlepiej dziś serwowałam. Była w stanie grać przy moim podaniu. Ona była lepsza w tym elemencie - analizuje.

Jeden z dziennikarzy spytał, czy wspomniane przez nią nerwy dotyczyły szansy na pierwszy w karierze awans na pierwsze miejsce w światowym rankingu. 25-latka, która mogła zastąpić w fotelu liderki Igę Świątek, jednak zaprzecza.

- Nie powiedziałabym, że o tym myślałam. Dla mnie bardziej liczy się to, na jakim miejscu skończę rok niż czy w trakcie sezonu będę pierwsza, druga. Będę dalej pracować i zrobię wszystko, co mogę, by skończyć rok jako numer jeden - deklaruje.

Sabalenka spodziewała się, że publiczność wybierze jej rywalkę. "Im dalej zachodzisz, tym chcesz więcej"

Wcześniej w trakcie turnieju wspomniała, że miała obawy związane m.in. z tym, jak przyjmie ją londyńska publiczność. Wynikało to ze wspomnianego ubiegłorocznego zakazu startu. Kibice jednak wspierali ją i ani razy nie doświadczyła negatywnych reakcji. W czwartek jednak widownia zdecydowanie głośnością dopingu pokazała, że wolałaby, aby to powszechnie wzbudzająca sympatię Jabeur wygrała.

- Spodziewałam się tego. Wiedziałam, że będę bardziej ją dopingować. Nie mam z tym problemu. Jeśli ludzie kibicują mojej rywalce, to myślę po prostu: "Co mogę z tym zrobić?". Skupiam się na sobie. Wiem, że wiele osób, które oglądało ten mecz w telewizji, dopingowało mnie. Mam rodzinę, sztab. To mi wystarczy - argumentuje 25-latka.

W tym roku wygrała 17 z 19 meczów w Wielkim Szlemie. Zdobyła tytuł w Australian Open, a w Roland Garros również zatrzymała się na półfinale. Do tego wygrała dwa turnieje WTA, a w dwóch kolejnych była w finale.

- Jestem z siebie naprawdę dumna, że byłam w stanie dotrzeć tutaj do półfinału w tym roku. Ale jednocześnie jestem naprawdę rozczarowana, że nie zdołałam wygrać tego spotkania. To z pewnością jeden z najlepszych sezonów w karierze jak na razie. Nie mogę narzekać na wyniki. Ale im dalej zachodzisz, tym chcesz więcej. Wciąż ciężko jest dojść do siebie po takich meczach. Zawsze jest wiele rzeczy, nad którymi trzeba pracować, które można poprawić. Mam nadzieję, że wrócę za rok znacznie silniejsza niż teraz - zaznacza.

Czego oczekuje podczas ostatniej w tym roku imprezy wielkoszlemowej, czyli US Open? - Poprawy. Jeśli dotrę do półfinału, to chcę lepszego wyniku niż we wcześniejszych - podkreśla z uśmiechem tenisistka, która w dwóch poprzednich edycjach nowojorskiego turnieju odpada na tym etapie.

Zdradza też, że zamierza wyciągnąć wnioski z czwartkowego meczu już przy pierwszym treningu. - Z pewnością pierwszą rzeczą, którą na nim zrobimy, będzie posyłanie przez mojego trenera piłek w linię, a ja będę miała grać po krosie, zamiast próbować jakichś szalonych zagrań przy tak niskiej piłce (uśmiech). Jest tyle rzeczy, które mogę poprawić. Myślę, że bardziej chodzi o kwestie mentalne niż o poprawę samej gry - ocenia.