Sabalenka przegrała najtrudniejszy mecz w życiu. Klątwa wróciła. Kosmiczna gra Jabeur

Trzeba przyznać obu paniom, że stworzyły kapitalne widowisko na trawiastym korcie centralnym w Londynie. Mecz był nie tylko dramatyczny, ale i stał na wysokim poziomie. W końcu zmierzyły się druga rakieta świata z finalistką poprzedniej edycji Wimbledonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Co za poziom i dramaturgia

W pierwszym secie nieco lepiej wyglądała Ons Jabeur, ale jej błędy w tie-breaku sprawiły, że partia poszła na konto Aryny Sabalenki. Białorusinka mogła poczuć się już jak finalistka, gdy w drugim secie prowadziła 4:2. Wtedy jednak stanęła, a Tunezyjka wrzuciła drugi bieg. Wygrała pięć gemów z rzędu, a seta 6:4.

W decydującej partii Jabeur przełamała Sabalenkę i nie oddała już prowadzenia do końca. W pełni zasłużenie awansowała drugi raz z rzędu do finału Wimbledonu. Wytrzymała napór ze strony rywalki. Nie dała się stłamsić Sabalence, której atomowe serwisy czy ataki w trakcie wymian mogłyby podłamać wiele przeciwniczek.

Taktyka Jabeur była zgodna z przewidywaniami: zmieniać rytm gry, korzystać ze slajsa, grać bardzo sprytnie (w tym wielokrotnie przeciw nogom Sabalenki), zmuszać rywalkę do biegania, wciągać pod siatkę. Mimo to długo wydawało się, wiceliderka WTA okaże się zbyt mocna.

Ons Jabeur powtórzyła historię Karoliny Muchowej z Roland Garros. Czeszka w półfinale w Paryżu była także bliska porażki z Aryną Sabalenką, ale fantastyczna końcówka spotkania w jej wykonaniu pozwoliła pokonać Białorusinkę. Białorusinkę, która, choć imponuje w tym sezonie, wciąż nie odczarowała w pełni klątwy wielkoszlemowych półfinałów.

Przełom Sabalenki, ale wciąż jest co poprawiać

Do tego roku Sabalenka trzy razy dochodziła do półfinału Wielkiego Szlema, nie wygrywając na tym etapie ani razu. Przerwała niekorzystną serię w Melbourne, gdzie w styczniu triumfowała w Australian Open. Kolejne dwa mecze o awans do finału skończyły się jednak dla niej niepowodzeniem.

Czwartkowy bój z Ons Jabeur stanowił dla Aryny Sabalenki najtrudniejsze wyzwanie w karierze. Nie chodziło bowiem tylko o uzyskanie prawa do gry w sobotnim finale Wimbledonu. W przypadku wygranej nad Tunezyjką Białorusinka awansowałaby także na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Presja okazała się zbyt wielka, a Iga Świątek pozostanie liderką kobiecego zestawienia.

Ten rok jest dla Sabalenki przełomowy: pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze, wygrana nad Igą Świątek w finale turnieju na ziemi w Madrycie, pierwszy półfinał w Roland Garros. Mecze z Muchową i Jabeur pokazały jednak, że w momentach najbardziej wymagających Białorusinka nie zawsze jest w stanie grać jeszcze swój najlepszy tenis. Inna sprawa, że zarówno Czeszka, jak i Tunezyjka wskoczyły na najwyższy możliwy poziom. Poziom godny awansu do finału Wielkiego Szlema.

W sobotę w spotkaniu o tytuł Ons Jabeur rywalizować będzie z Marketą Vondrousovą z Czech. Podobnie jak rok temu w starciu z Jeleną Rybakiną, znów będzie faworytką wimbledońskiego finału. Tunezyjce, jak mało której tenisistce w obecnej stawce WTA, należy się wielkoszlemowy tytuł.