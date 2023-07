Absolutny top. Tak się gra o finał Wimbledonu. Sabalenka aż biła brawo [WIDEO]

Mecz pomiędzy Aryną Sabalenką a Ons Jabeur był bardzo wyrównany. Pierwszy set rozstrzygnął dopiero tie-break. W drugim Tunezyjka wygrała, mimo że przegrywała już 2:4. Wielu komentatorów nazywa to spotkanie przedwczesnym finałem.

Świetne zagrania w półfinale Wimbledonu. Wizytówki turnieju

W obu setach doszło do wymian, które organizatorzy w przyszłości będą mogli wykorzystywać w materiałach promocyjnych. Pierwsza z nich miała miejsce w pierwszym secie przy wyniku 4:3 dla Sabalenki. Ons Jabeur walczyła wtedy o remis i ostatecznie udało jej się go osiągnąć. Ozdobą gema była akcja, która Tunezyjce dała wynik 40:0.

Wydawało się, że nie ma szans, żeby Jabeur sięgnęła uderzoną przez Białorusinkę piłkę, a jednak dała radę. Sama Sabalenka też była w szoku i z podziwem biła brawo rywalce.

W drugim secie znów byliśmy świadkami świetnego tenisa w wykonaniu obu zawodniczek. Sabalenka walczyła o wygraną w całym meczu i to zagranie mogło ją podnieść na duchu. Komentatorzy z zachwytem mówili o "wymianie meczu" i nic dziwnego, bo obie tenisistki - mimo dużego zmęczenia - pokazały fenomenalną grę. Ostatecznie jednak Sabalence na nic się to nie zdało, bo tamtego gema wygrała Ons Jabeur, która ostatecznie zwyciężyła też w całym secie.

Zwyciężczyni tego półfinału w finale zmierzy się z Marketą Vondrousovą. I nie ma co ukrywać, że to Ons Jabeur będzie faworytką do końcowego zwycięstwa. Final zostanie rozegrany w sobotę 15 lipca.