Powrót z zaświatów. Jabeur komentuje triumf nad Sabalenką

Mecz - przez wielu nazywany przedwczesnym finałem - był bardzo wyrównany. W pierwszym secie żadna z zawodniczek nie zyskała widocznej przewagi i ostatecznie musiał go rozstrzygnąć tie-break. W nim lepsza okazała się Sabalenka, która wygrała go 7:5.

Ons Jabeur wygrywa w świetnym stylu. "Dziękuję publiczności"

W drugim secie obie zawodniczki wciąż utrzymywały bardzo równy poziom. Po czterech gemach był remis 2:2. Wtedy pierwszy raz przewagę zdobyła Sabalenka, która wygrała następne dwa gemy. I gdy wydawało się, że Białorusinka może wygrać drugą część meczu ze względną łatwością, to Jabeur w wielkim stylu wróciła do meczu i doprowadziła do remisu 4:4, a następnie do zwycięstwa w całym secie.

W trzecim secie Ons Jabeur utrzymała niesamowicie wysoki poziom gry z drugiej części meczu. I choć Sabalenka próbowała się jej postawić, to Tunezyjka była nie do zatrzymania i ostatecznie wygrała aż 6:3. Po zakończeniu spotkania dziękowała przede wszystkim kibicom, którzy byli dla niej wielkim wsparciem. A przy okazji słuchała komplementów od spikerki prowadzącej rozmowę na korcie.

- Możesz kontynuować, bo ja nie znajdę słów na opisanie tego, co sie dzieje - zaśmiała się Jabeur. I dodała: - Dziękuję publiczności, która mnie utrzymała w tym meczu. To był bardzo trudny mecz, wiele kłopotów sprawiały jej serwisy i uderzenia. Dziękuję wam za kibicowanie do ostatniej chwili i wiarę we mnie.

Ons Jabeur zapowiada finał Wimbledonu. Chce rewanżu

Ons Jabeur opowiedziała też o swojej metodzie na zachowywanie pełnego skupienia, choć przecież poniosła minimalną porażkę w pierwszym secie i miała bardzo trudną sytuację w drugim. Przegrywała w nim 2:4 w gemach i 0:40 w punktach. Znalazła się więc w sytuacji, która podłamałaby bardzo wiele zawodniczek.

- Dużo nad tym pracuję ze swoim trenerem mentalnym. Tak jak powiedziałam ostatnio - być może napiszę o tym książkę - roześmiała się. To za dużo. Jestem z siebie bardzo dumna, bo być może "stara ja" przegrałaby dzisiejszy mecz i musiała już wracać do domu. Jestem zadowolona, że zajrzałam w głąb siebie i znalazłam siłę - przyznała. Uczę się przemieniać złą energię w dobrą, złość, którą miałam w sobie po pierwszym secie. Są rzeczy, nad którymi nie mam kontroli. (...) To trochę frustrujące, ale cieszę się, że umiem to zaakceptować i znalazłam siłę, żeby wygrać ten mecz, i mam nadzieję, że cały ten turniej.

Wypowiedziała się też na temat zbliżającego finału. - Oglądałam mecz. Marketa jest świetną zawodniczką. Już dwukrotnie z nią przegrałam w tym roku, więc będę chciała się na niej zrewanżować - zaśmiała się i wprawiła w rozbawienie publikę, która nagrodziła ją brawami - Mam nadzieję, że ta publiczność tu będzie - przyznała.

Finał Wimbledonu pomiędzy Ons Jabeur a Marketą Vondrousową odbędzie się w sobotę 15 lipca. Dotychczas grały między sobą sześć razy. Obie wygrały po trzy mecze, ale - jak zauważyła sama Jabeur - ostatnio lepsza była Vondrousova, która wygrała w tym roku w Indian Wells (7:6, 6:4) i Australian Open (6:1, 5:7, 6:1).