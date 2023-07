67 tygodni panowania. Iga Świątek goni legendy w klasyfikacji wszech czasów

Iga Świątek po 67 tygodniach prowadzenia w rankingu WTA w czwartek mogła stracić miano pierwszej rakiety świata na rzecz Aryny Sabalenki (WTA 2.). Białorusince do szczęścia brakowało jedynie zwycięstwa w półfinale Wimbledonu. Wówczas w poniedziałkowym zestawieniu przy jej nazwisku pojawiłoby się aż 9365 punktów, czyli o 50 punktów więcej od Polski. Tak się jednak nie stanie.

67 tygodni i jeszcze trochę to potrwa. Iga Świątek zachowała pierwsze miejsce w rankingu WTA

Sabalenka w trzech setach przegrała z Tunezyjką Ons Jabuer (6. WTA) 7:5 (5), 4:6, 3:6. Oznacza to, że jej licznik w rankingu WTA zatrzyma się na liczbie 8845 pkt. Świątek zatem nadal będzie miała 470 punktów przewagi.

Iga Świątek prowadzi zatem w rankingu WTA już 67 tygodni i wciąż będzie śrubować ten wynik. Pod tym względem w klasyfikacji wszech czasów zajmuje w 11. miejsce. Jeżeli do US Open nic się nie zmieni, Polka utrzyma pierwsze miejsce przez 75 tygodni i awansuje do pierwszej dziesiątki, wyprzedzając Caroline Wozniacki (71 tygodni). Jak się to ma do czołowej trójki? Rekordzistą wszech czasów jest Steffi Graf (377 tygodni), przed Martiną Navratilovą (332) i Sereną Williams (319). Polce do takich liczb jeszcze sporo brakuje, ale ma dopiero 22 lata.

Liderki rankingu WTA. Klasyfikacja wszech czasów:

Steffi Graf – 377 tygodni jako liderka WTA Martina Navratilova – 332 Serena Williams – 319 Chris Evert – 260 Martina Hingis – 209 Monica Seles – 178 Ashleigh Barty – 121 Justine Henin – 117 Lindsay Davenport – 98 Caroline Wozniacki – 71 Iga Świątek - 67

Świątek cieszy się też 13. najlepszym wynikiem, jeśli chodzi o liczbę tygodni z rzędu spędzonych jako liderka rankingu. W tym wypadku najlepsze są Graf i Serena Williams. Ich rekord wynosi 186 tygodni. Podium zamyka Martina Navratilova (156 tygodni z rzędu).

W najbliższym czasie nic nie wskazuje na duże przetasowania. Sabalence bardzo trudno będzie zepchnąć 22-latkę z pierwszego miejsca. Niewykluczone, że Świątek pozostanie na szczycie przez najbliższe cztery tygodnie. Turniejem niezwykle ważnym w kontekście rankingu WTA, w którym można zdobyć najwięcej punktów, jest US Open - ostatni z Wielkich Szlemów. Zawody odbędą się w dniach 28 sierpnia - 10 września.