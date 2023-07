Owacje na stojąco na Wimbledonie. Nowa ulubienica kibiców [WIDEO]

Zarówno obecność Vondrousovej jak i Switoliny na tym etapie turnieju była pewną niespodzianką. Czeszka w ćwierćfinale pokonała faworyzowaną Jessicę Pegulę, a Ukrainka - jak dobrze pamiętają polscy kibice - wyeliminowała Igę Świątek, liderkę rankingu WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kibice zachwyceni Switoliną. Oklaski na stojąco w półfinale Wimbledonu

W meczu z Vondrousovą nie poszło Switolinie tak dobrze, jak przeciwko Idze Świątek. Czeszka najpierw pokonała Ukrainkę bez większych problemów w pierwszym secie. Drugi zaczęła rewelacyjnie i wygrywała już 4:0. Gdy wydawało się, że jest po meczu, Switolina wróciła do gry i wygrała aż trzy gemy z rzędu, ale na tym się skończyła jej dobra passa i ostatecznie odpadła w półfinale Wimbledonu.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nie ziści się wymarzony scenariusz Igi Świątek. "To, co się dzieje, jest szalone"

Wciąż jest to dla niej świetny wynik. W końcu - z powodu ciąży - przez ponad rok nie grała w tenisa, co odbiło się na jej pozycji w rankingu WTA (zajmuje w nim 76. miejsce) i na Wimbledon przyjechała z dziką kartą. Półfinał w Anglii jest dla niej powtórzeniem najlepszego rezultatu na tym turnieju - wcześniej do tego etapu doszła w 2019 roku. Jej postawę docenili kibice, którzy po zakończeniu spotkania nagrodzili Switolinę owacją na stojąco.

Polska sensacja Wimbledonu nie powtórzy wyczynu Świątek. Koniec pięknego snu

Do finału Wimbledonu awansowała za to Marketa Vondrousova, która teraz czeka na zwyciężczynię meczu Ons Jabeur - Aryna Sabalenka. Czeszka za dobry znak może brać fakt, że w półfinale wygrała akurat ze Switoliną. Poprzednim razem na tym etapie Ukrainka odpadała z Simoną Halep, która potem wygrała Wimbledon, a w finale pokonała legendarną Serenę Williams.