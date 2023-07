Stało się! Sabalenka wylatuje z Wimbledonu! Fenomenalna Jabeur w finale

Aryna Sabalenka (2. WTA) w czwartkowym półfinale Wimbledonu grała o "podwójną stawkę". W przypadku wygranej z Tunezyjką Ons Jabeur (6. WTA) mogła po raz pierwszy w karierze zagrać w finale Wimbledonu oraz wyprzedzić w rankingu WTA - Igę Świątek i zostać światowym numerem jeden. Miała jednak trudne zadanie, bo grała z Ons Jabeur, która grała w finale Wimbledonu w ubiegłym roku, a w ćwierćfinale tegorocznej edycji wyeliminowała obrończynię trofeum - Jelenę Rybakinę (3. WTA).

Aryna Sabalenka zmarnowała wysoką przewagę

Aryna Sabalenka była bardzo blisko osiągnięcia swojego celu. Prowadziła bowiem 7:6, 4:2 (po zdobyciu aż dziesięciu punktów z rzędu!) i przy swoim serwisie miała dwie piłki na 5:2! Obie zawodniczki w tym gemie wzniosły się na wyżyny swoich umiejętności i grały kapitalne, długie akcje. Tunezyjka świetnie się broniła i zdobyła przełamanie! W dziesiątym gemie Białorusinka prowadziła 30:15. Po chwili popełniła niewymuszony błąd z bekhendu. Chwilę później pomyliła się w jeszcze łatwiejszej piłce, z połowy kortu i wyrzuciła piłkę z bekhendu daleko w aut. Przy piłce setowej Ons Jabeur zaryzykowała returnem z bekhendu i trafiła, doprowadzając do decydującej partii.

W niej kluczowy był piąty gem przy prowadzeniu Jabeur 3:2 i serwisie Sabalenki. Białorusinka miała w tym gemie dwie piłki na doprowadzenie do remisu. Przy czwartej równowadze Sabalenka minimalnie pomyliła się z forhendu, a po chwili popełniła niewymuszony błąd z bekhendu i została przełamana!

W ósmym gemie Białorusinka musiała bronić dwóch piłek meczowych. Przy pierwszej zrobiła asa, a przy drugiej miała wygrywający serwis. W dziewiątym gemie Jabeur przy swoim podaniu, nie wykorzystała dwóch kolejnych piłek meczowych. Przy piątej zrobiła asa, dopiero trzeciego w meczu i za chwilę niesamowicie się cieszyła.

Niewykorzystana szansa Jabeur w pierwszym secie

4-2 - taką przewagę miała Ons Jabeur w tie-breaku pierwszego seta po tym, jak znakomicie zagrała w kontrze i skończyła akcję pięknym winnerem z forhendu. - Tylko ona jest w stanie tak odegrać z aktualnie grających tenisistek na świecie - powiedział wtedy Dawid Olejniczak, komentator Polsatu Sport.

Po chwili Tunezyjka była wściekła. Najpierw źle zagrała bekhendem, a przy remisie 4:4 minimalnie pomyliła się w kontrze z forhendu. Wzięła challenge, ale zabrakło może centymetra, by piłka trafiła w końcową linię. To nie był koniec jej błędów, bo w kolejnej akcji z bekhendu trafiła w siatkę i rywalka miała dwie piłki setowe. Pierwszą Jabeur potrafiła obronić, ale drugiej już nie i to Sabalenka cieszyła się z wygranej. Tunezyjka była załamana, schowała twarz na kilkadziesiąt sekund w ręczniku. Nie mogła się pogodzić, że przegrała pierwszą partię, w której popełniła tylko pięć niewymuszonych błędów (przy aż 21 Sabalenki). Potrafiła jednak wrócić do gry, o czym już napisaliśmy wyżej.

Jabeur wygrała w meczu, w którym miała mniej winnerów (27-39), ale też aż ponad trzy razy mniej niewymuszonych błędów (14-45!).

Tunezyjka jest pierwszą zawodniczką, która wygrała ponad 28 meczów WTA na kortach trawiastych w ciągu trzech lat od czasów Rosjanki Marii Szarapowej (30 w latach 2004-2006).

Jabeur jest też pierwszą tenisistką od 2012 roku, która pokonała trzy rywalki z pierwszej dziesiątki rankingu WTA (Sabalenka - 2, Rybakina - 3 i Kvitova - 9) w tej samej edycji Wimbledonu. Wtedy dokonała tego Amerykanka Serena WIlliams.

Tunezyjka w drugim z rzędu finale Wimbledonu zagra z Czeszką Marketą Vondrousovą (42. WTA), która w drugim półfinale pokonała pogromczynię Igi Świątek - Ukrainkę Elinę Switolinę (76. WTA) 6:3, 6:3.

Finał Wimbledonu kobiet zaplanowany jest na sobotę o godz. 15. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.