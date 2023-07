Jabeur pokazała dwa gesty. Publiczność nie kryła, komu życzy finału

Owszem, przez ostatnie 12 miesięcy Ons Jabeur nieraz płakała. Z powodu rozczarowujących porażek i niemocy wynikającej z kłopotów zdrowotnych. Ale w półfinale Wimbledonu pokazała, że mentalnie jest teraz jak skała. A najlepszym podsumowaniem jej siły są dwa gesty z końcówki drugiej partii. W ósmym gemie po przegranej wymianie padła na kort. Po dziesiątym schodziła z kortu, po odrobieniu straty seta i pokazywała znacząco palcem na głowę. Będącą jedną z dwóch głównych faworytek turnieju Arynę Sabalenkę pokonała 6:7, 6:4, 6:3.

Nikt nie radzi sobie ostatnio lepiej w Wielkim Szlemie niż Sabalenka. Nikt nie radzi sobie ostatnio lepiej na trawie niż Jabeur - zaznaczono w zapowiedzi czwartkowego pojedynku na stronie WTA. Białorusinka jako jedyna singlistka dotarła co najmniej do półfinału w czterech ostatnich turniejach tej rangi, a w tym sezonie wygrała w nich aż do czwartku 17 z 18 meczów, powtarzając osiągnięcie Sereny Williams z 2015 roku. Powtórzyła też inny wyczyn Amerykanki, która w kolejnym sezonie też była czwórce w Australian Open, French Open i Wimbledonu. Tunezyjka z kolei jako jedyna w trzech ostatnich latach wygrała na trawiastej nawierzchni aż 28 meczów.

Magia Jabeur zwyciężyła z potężną siłą Sabalenki

Zawodniczki te różnią się stylem gry ogromnie. Sabalenka to potężna siła, Jabeur gra urozmaicona, pewny tenisowych sztuczek. Górą była ostatecznie magia - ku wielkiej radości kibiców zgromadzonych na trybunach kortu centralnego. Bo o ile na wcześniejszym etapie turnieju dopingowali obie, to w tracie tego pojedynku jasno zadeklarowali, która z zawodniczek jest bliższa ich sercu.

Bardzo mocno zaczęła się to zaznaczać w tie-breaku seta otwarcia. Wówczas wrzawą zareagowali na prowadzenie Tunezyjki 4-2, by po chwili wydać z siebie jęk zawody, gdy nie tylko straciła przewagę, ale i została w tyle. Zwłaszcza żal im było wymiany, którą zakończył minimalny aut Jabeur.

Ubiegłoroczna finalistka nie dawała się jednak wtedy ponieść emocjom. Nieco inaczej wyglądało to po stronie Białorusinki. W zaciętych gemach po błędach widać było u niej lekką frustrację. Nie było mowy o krzyku bezsilności, jaki wydobył się z jej ust w jednym z wcześniejszych pojedynków, ale czasem bezradnie rozkładała ręce, wzruszała ramionami lub przykładała blisko twarzy rakietę i patrzyła w stronę swojego boksu.

Tunezyjka ani myślała się poddawać, choć wydawało się, że trudno tego dnia liczyć na moment słabości Sabalenki. Kibice mocno zachęcali zawodniczkę z Afryki, gdy w piątym gemie przegrywała 0:40, ale po chwili straciła podanie. Kluczowy okazał się ósmy gem, gdy doszło do długiej wymiany, podczas której Jabeur wydawała się stroną dominującą, ale decydujący cios - zagranie w sam róg - zadała jej rywalka. Białorusinka wyciągnęła wówczas w górę rękę triumfalnie. Chwilę później kolejna taka wymiana i znów punkt powędrował do wiceliderki rankingu WTA, a szósta rakieta świata padła wtedy na kort, a po kilka sekund później siedziała jeszcze zawiedziona ze spuszczoną głową. Wróciła jednak w najlepszym możliwym stylu. Po ostatnim punkcie w tej partii kibice podnieśli się z krzesełek, a Tunezyjka pokazała palcem na głowę i przyłożyła rękę do ucha, zachęcając do jeszcze głośniejszego dopingu, choć trudno było go sobie wyobrazić.

Gdy tylko Jabeur wróciła na kort po przerwie, to znów rozległy się brawa. Cichsze po chwili przywitały Sabalenkę, która wróciła z przerwy toaletowej. W decydującej partii zawodniczka z Mińska po jednej z wygranych wymian przeszła opanowana wzdłuż kortu, ale potem coraz częściej znów rozkładała bezradnie ręce. Jej przeciwniczka złapała wiatr w żagle, a na trybunach trwała feta. Trochę trzeba było wstrzymać się z finalną radością, bo Białorusinka obroniła dwie piłki meczowe, ale nie to było tylko odroczenie jej pożegnania z turniejem. Pożegnania, dzięki któremu nie tylko Jabeur po raz drugi z rzędu zagra o tytuł w Londynie, ale i dzięki któremu Iga Świątek zachowa, póki co, miano liderki rankingu WTA.