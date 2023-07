Łatwo poszło jej ze Świątek. Ale w półfinale Wimbledonu dostała lekcję. Bolesną

Zobacz wideo

To było starcie tenisistek, które zaskoczyły w poprzednich rundach Wimbledonu. Elina Switolina sensacyjnie dotarła do półfinału turnieju, pokonując po drodze liderkę światowego rankingu Igę Świątek, mimo że dopiero kilka miesięcy temu wróciła do gry po urodzeniu dziecka. Mało tego! 28-letnia Ukrainka w Londynie grała z dziką kartą, bo z uwagi na ciążę oraz okres poświęcony córce znacząco spadła w rankingu. Z kolei Marketa Vondrousova (42. WTA) wyeliminowała Jessicę Pegulę (4. WTA) w ćwierćfinale, mimo że w trzecim secie przegrywała już 1:4. A co się działo w półfinale?

REKLAMA

Wylała morze łez. Bolało ją nawet oglądanie serialu. "Dzięki za przypomnienie"

Vondrousova szybko objęła prowadzenie 3:2 w pierwszym secie, ale potem przegrała własny serwis. Ale choć Switolina doprowadziła do remisu, to potem przegrała kolejne trzy gemy. W pierwszym secie obie tenisistki zanotowały po dziewięć niewymuszonych błędów, ale leworęczna Czeszka miała aż 11 skutecznych zagrań kończących, przy tylko pięciu takich punktach Switoliny. W dodatku Vondrousova zanotowała dwa asy serwisowe, a Ukrainka żadnego.

W drugim secie Vondrousova jeszcze mocniej podkręciła tempo, błyskawicznie prowadząc 3:0. Czwarty gem był niezwykle zacięty, ale ostatecznie - po kilkunastu minutach niesamowitej walki - Czeszka podwyższyła prowadzenie na 4:0. I kiedy wydawało się, że wygrana Vondrousovej będzie tylko formalnością, to Switolina wygrała trzy gemy z rzędu. Na więcej nie było ją jednak stać, znowu przegrała 3:6.

Przed meczem Switolina w rozmowie z "Reuterem" wyznała, że tocząca się w jej kraju wojna oraz zostanie matką, całkowicie zmieniły jej postrzeganie świata, a także samego tenisa. I że wojna uczyniła ją jeszcze silniejszą. To jednak nie wystarczyło.

W finale Wimbledonu zagra Vondrousova, której losy w turniejach wielkoszlemowych są dość specyficzne. Tenisistka tylko raz przeszła czwartą rundę, a gdy jej się to udało, dotarła aż do finału. Chodzi o Roland Garros 2019, gdy jako niespełna 20-latka przegrała mecz o tytuł z Ash Barty.

A biorąc pod uwagę Wimbledon, to w poprzednich edycjach wygrała tylko raz w Londynie!

Jak będzie teraz?

W finale zmierzy się z wygraną starcia Aryna Sabalenka kontra Ons Jabeur. Pewnie większość polskich kibiców będzie trzymała kciuki za Tunezyjkę. Ale czy słusznie? Tym trudnym i złożonym tematem zajął się na łamach Sport.pl Piotr Wesołowicz.