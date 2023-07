Walczy o finał Wimbledonu. Powrotna droga na szczyt była wyboista. "Wojna mnie zmieniła"

Elina Switolina jest rewelacją tegorocznego Wimbledonu. 28-letnia Ukrainka sensacyjnie dotarła do półfinału turnieju, pokonując po drodze liderkę światowego rankingu Igę Świątek, mimo że dopiero kilka miesięcy temu wróciła do gry po urodzeniu dziecka. W Londynie gra z dziką kartą, gdyż z uwagi na ciążę oraz pierwszy okres poświęcony córce znacząco spadła w rankingu.

Switolina wyczuła swoją szansę. "Muszę to zrobić"

Ukrainka jest podziwiana z uwagi na szybki powrót do wysokiej dyspozycji - niektórzy sądzą, że gra nawet lepiej niż przed przerwą - ale również za niezłomność z uwagi na sytuacje w jej ojczyźnie. Tenisistka w rozmowie z "Reuterem" wyznała, że tocząca się w jej kraju wojna oraz zostanie matką, całkowicie zmieniły jej postrzeganie świata, a także samego tenisa. - Mówię sobie, że mam mniej lat przed sobą niż za mną - powiedziała w kontekście kariery. - Muszę to zrobić. Nie mam już czasu do stracenia. Nie wiem, ile lat jeszcze będę grała... Trenujesz dla tych wielkich chwil. Wojna uczyniła mnie silniejszą, a także silniejszą psychicznie. Nie traktuję trudnych sytuacji jako katastrofy - kontynuowała.

- Jestem spokojniejsza. Myślę też, że ponieważ dopiero co zaczęłam znowu grać, mam inną presję. Chcę wygrać. Mam ogromną motywację, by wrócić na szczyt, ale myślę, że posiadanie dziecka i wojna uczyniły mnie inną osobą - podsumowała Switolina.

Przed pokonaniem liderki światowego rankingu w ćwierćfinale 28-latka pokonała Venus Williams, Elise Mertens, Sofię Kenin oraz Wiktorię Azarenkę po dramatycznym boju, który zakończył się w super tiebreaku trzeciego seta. W swoim drugim półfinale Wimbledonu Switolina zagra w czwartek o godz. 14:30. Jej rywalką będzie Marketa Vondrousova.