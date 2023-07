Daremny apel Djokovicia. To nic nie da. W grę wchodzą zbyt duże pieniądze

Po raz pierwszy od kilku lat organizatorom Wimbledonu w tak dużym stopniu trudności sprawiła cisza nocna, która zakazuje grę na kortach All England Club po godz. 23:00 brytyjskiego czasu. Spowodowało to liczne dyskusje, a swoje krytyczne zdanie wobec ułożenia planu gier na głównych kortach wyraził również Novak Djoković.

Z tego powodu przerwany został m.in. mecz Serba z Hubertem Hurkaczem. Zawodnicy dokańczali pojedynek następnego dnia od stanu 2:0 w setach dla światowej "dwójki". Podobnie było w przypadku rywalizacji Andy'ego Murray'a ze Stefanosem Tsitsipasem.

Apel Djokovicia nic nie da. W grę wchodzą zbyt duże pieniądze

Mecze na korcie centralnym codziennie rozpoczynały się o godz. 13:30, co według Djokovicia było za późną porą, aby zdążyć rozegrać trzy pełne mecze. Zwłaszcza że mecz mężczyzn może rozciągnąć się na kilka godzin w przypadku pięciu setów. - Myślę, że start spotkań mógłby zostać przesunięty przynajmniej na 12:00. To by zrobiło różnicę. Oczywiście, godzina policyjna jest czymś, co byłoby zdecydowanie trudniej zmienić. Rozumiem jej istnienie, w końcu znajdujemy się w dzielnicy mieszkaniowej - zaapelował Djoković po meczu z Hurkaczem, cytowany przez stację Sky Sports.

Jest to jednak niemożliwe. Jak podaje angielskie "Daily Mail", problemem są lukratywne kontrakty podpisane ze stacjami telewizyjnymi. W przypadku zmiany harmonogramu rozgrywanych meczów dwie największe stacje, pokazujące Wimbledon BBC i ESPN, mogłyby domagać się renegocjacji warunków umowy, która została zawarta dwa lata temu.

W 2021 roku organizatorzy Wimbledonu podpisali kontrakt ze stacją BBC do 2027 roku wart 60 milionów funtów rocznie. Podobnie w przypadku z telewizją ESPN, która transmituje imprezę w Ameryce Południowej. Porozumienie z tą firmą opiewa na 400 milionów funtów w tym sześcioletnim okresie.

BBC i ESPN z pewnością poprosiłyby o częściową redukcję tych kwot, gdyby mecze startowały wcześniej. "Daily Mail" donosi, że BBC zgodziłoby się nawet na półgodzinny wcześniejszy start, ale wszystko poza tym wymagałoby nowych negocjacji. Chodzi naturalnie o transmisję meczów w godzinach największej oglądalności telewizyjnej.

Wygląda na to, że organizatorzy sami związali sobie ręce, a apele tenisistów pozostaną bezskuteczne. Być może rozwiązaniem będzie zniesienie ciszy nocnej. Wimbledon jako najsłynniejszy turniej tenisowy, mocno przywiązany do tradycji, jest jedyną imprezą wielkoszlemową, w którym ona wciąż obowiązuje. To jednak ma drugą stronę medalu, gdyż mecze w Melbourne oraz Nowym Jorku potrafiły kończyć się późno w nocy lub nawet nad ranem.