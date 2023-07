Była gwiazdą. Grała w półfinale Wimbledonu. Najważniejszą batalię wygrała gdzie indziej

Francesca Schiavone zawodową karierę rozpoczęła w 1998 roku. Schiavone oprócz zwycięstwa w Roland Garros, na swoim koncie posiada siedem zwycięstw w ramach cyklu WTA Tour w grze pojedynczej oraz tyle samo w grze podwójnej. Kobieta także brała udział w trzech igrzyskach olimpijskich jako singlistka i w deblu (Ateny 2004, Pekin 2008 i Londyn 2012 r.). W styczniu 2011 roku była sklasyfikowana na czwartym miejscu w rankingu WTA. W 2018 roku Włoszka niespodziewanie ogłosiła zakończenie swojej kariery. Powodem odłożenia tenisowej rakiety na bok była walka z nowotworem złośliwym, którą wygrała.

W tym roku Schiavone wróciła na Wimbledon, by wziąć udział w grze podwójnej u boku włoskiej rodaczki Roberty Vinci. Była tenisistka na łamach portalu "The Sun" zdradziła powód przyjęcia zaproszenia. - Wimbledon jest piękny, atmosfera fantastyczna, a ludzie kochają tenis i szanują Cię takim, jakim jesteś. To jest właśnie powód, dla którego wszyscy kochamy tenis - powiedziała.

Po wycofaniu się ze sportu Schiavone postanowiła się przebranżowić i poszła w ślady słynnej polskiej restauratorki Magdy Gessler. Obecnie wraz z partnerką Sileni Seghetto prowadzi restaurację Sifa Bistrot na Naviglio Grande, z widokiem na jeden z wielu kanałów w południowo-zachodniej części miasta.

Restauracja szczęśliwej pary oferuje wyśmienity wybór ryb, pieczywa, świeżych owoców i koktajli. Nie ma wątpliwości, że produkty przygotowywane są bardzo pieczołowicie. Nic więc dziwnego, że Sifa Bistrot ma obecnie 4,8 gwiazdki w Google. Oferta Schiavone i Seghetto cieszy się dużym zainteresowaniem. Ozdobione akcesoriami tenisowymi wnętrze przyciąga klientów.

- To małe bistro, urządzone w minimalistycznym stylu, z ugodnieniami dla rodziny. Nasza restauracja otwarta jest od dwóch i pół roku. Serwujemy przepyszne jedzenie i dobre wino. Próbujemy każdy posiłek i każde wino, zanim podamy je klientom - przyznała Schiavone w rozmowie z "The Sun".

Francesca Schianove na łamach brytyjskiego tabloidu dodała, że w przyszłości chciałaby założyć własny klub tenisowy we Włoszech.