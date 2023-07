Sabalenka może już dziś wyprzedzić Igę Świątek. O której kluczowy mecz?

Iga Świątek nieprzerwanie od 67 tygodni, a dokładnie od 4 kwietnia 2022 roku, prowadzi w rankingu WTA. Może się to zmienić w najbliższym notowaniu po zakończeniu Wimbledonu. W poniedziałek 17 lipca Polka może być już na drugim miejscu. Stanie się tak w przypadku awansu Aryny Sabalenki do finału Wimbledonu. To oznacza, że czwartkowy półfinał z Ons Jabeur będzie niezwykle interesujący także dla polskich kibiców.

Aryna Sabalenka kontra Ons Jabeur w walce o finał Wimbledonu

Sabalenka awansowała do półfinału turnieju po świetnym meczu przeciwko Amerykance Madison Keys (18. WTA). Białorusinka wygrała 6:2, 6:4 i potrzebowała do zwycięstwa niespełna 90 minut. Jej rywalką będzie teraz Ons Jabeur, która zrewanżowała się Jelenie Rybakinie (3. WTA) za porażkę w zeszłorocznym finale. Tunezyjka pokonała Kazaszkę 6:7 (5), 6:4, 6:1 i drugi raz z rzędu znalazła się w najlepszej czwórce londyńskiej imprezy.

Sabalenka i Jabeur zmierzą się już po raz piąty w karierze. Dotychczas zdecydowanie lepsza w pojedynkach była Białorusinka, która wygrała trzy spotkania. Miało to miejsce w 2021 roku w Abu Dhabi (6:2, 6:4) oraz w ćwierćfinale Wimbledonu (6:4, 6:3), a także podczas ubiegłorocznego WTA Finals (3:6, 7:6 (5), 7:5). Z kolei Jabeur wygrała z Sabalenką w 2020 roku podczas Rolanda Garrosa. Wówczas padł wynik 7:6 (7), 2:6, 6:3.

Sabalenka - Jabeur o finał Wimbledonu. Arcyważny mecz dla Świątek. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Półfinałowe starcie Aryny Sabalenki z Ons Jabeur odbędzie się w czwartek 13 lipca na korcie centralnym. Będzie to drugie spotkanie tego dnia od 14:30 - wcześniej Elina Switolina zmierzy się z Marketą Vondrousovą. To oznacza, że hitowe starcie Białorusinki i Tunezyjki odbędzie się po 16:00. Transmisja na Polsacie Sport oraz na platformie Polsat Box Go. Relacja na żywo także na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.