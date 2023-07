Od kilku tygodni tenisowy świat zachwyca się poczynaniami Eliny Switoliny (76. WTA), która w marcu wróciła do WTA Tour, a już w czerwcu osiągnęła ćwierćfinał wielkoszlemowego Roland Garros. Na trawiastych kortach Wimbledonu idzie jej jeszcze lepiej. Sensacyjnie pokonała liderkę światowego rankingu Igę Świątek 7:5, 6:7(5), 6:2, tym samym awansowała do półfinału imprezy.

Switolina rządzi na korcie, a mąż w domu z córką. "Nie chciałabym"

To jej trzeci półfinał wielkoszlemowy, a drugi na Wimbledonie. W 2019 roku Ukrainka przegrała starcie o finał z Simoną Halep, późniejszą triumfatorką całego turnieju. W tym roku zmierzy się z Marketą Vondrousovą (42. WTA), która również jest jedną z rewelacji imprezy. - Marketa jest trudnym przeciwnikiem. To będzie dla mnie trudne wyzwanie. Dlatego nie chcę się spieszyć i myśleć, że mogę zagrać w finale - powiedziała Switolina.

Swojego panieńskie nazwisko Switolina używa jedynie w kontekście tenisistki, gdyż jako osoba prywatna przejęła je po mężu, Gaelu Monfilsie, również wciąż aktywnym zawodniku. Para pobrała się dwa lata temu, a na początku obecnego roku przywitali na świecie swoją córeczkę Skai.

Na konferencji prasowej po meczu z Igą Świątek Switolina została zapytana, czy jej mąż Gael Monfils będzie obecny na meczu półfinałowym, gdyż wcześniej nie było go w jej boksie. W turnieju męskim również nie wystąpił. - Nie chciałabym za bardzo zmieniać pewnych rzeczy. Nie jestem zbyt przesądna, ale nie chcę zapeszyć kilku spraw - odpowiedziała żartobliwie Ukrainka. - Jest szczęśliwy w domu. Ogląda w domu ze Skai i moimi rodzicami. Ma też swoje rutyny przed moim meczem. Teraz dochodzi do siebie i przygotowuje się do sezonu w USA - dodała tenisistka. Już na poważnie.

W czwartek odbędą się oba półfinały żeńskie. Najpierw na kort centralny All England Club o godz. 14:30 wyjdą Elina Switolina oraz Marketa Vondrousova. Po nich zostanie rozegrany hit dnia: Ons Jabeur-Aryna Sabalenka. Finał Wimbledonu kobiet odbędzie się w sobotę.