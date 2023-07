Ostatnia nadzieja Igi Świątek. "Najgorszy scenariusz"

Aryna Sabalenka potrzebuje tylko jednej wygranej, by awansować do finału Wimbledonu, a przy okazji wyprzedzić Igę Świątek i zostać nową liderką kobiecego tenisa. Zatrzymać Białorusinkę może już tylko Ons Jabeur. Eksperci tenisowi tłumaczą nam, co musi zrobić Tunezyjka, by sprawić niespodziankę.

