Ons Jabeur zaczepia Novaka Djokovicia. "Możesz przestać?"

6:7 (5), 6:4, 6:1 - takim wynikiem zakończył się wygrany przez Ons Jabeur ćwierćfinał z Jeleną Rybakiną. Był to wielki rewanż za zeszłoroczny finał Wimbledonu, w którym górą była Kazaszka. Tym razem Tunezyjka zagrała o wiele lepiej i ma szansę drugi raz z rzędu zagrać o trofeum. Zanim jednak to się stanie musi pokonać Arynę Sabalenkę, która ma szansę objąć prowadzenie w rankingu WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Ons Jabeur wygrała, a potem żartowała z... Novaka Djokovicia

Po zwycięstwie nad reprezentantką Kazachstanu Ons Jabeur była w wyśmienitym humorze. Najpierw tryskała energią i uśmiechem jeszcze na korcie, kiedy udzielała pomeczowego wywiadu, a później przenosiła nastrój do... mediów społecznościowych.

Naomi Osaka urodziła. Cordae ogłosił światu radosną nowinę

Tunezyjka na Twitterze zaczepiła samego Novaka Djokovicia. "Czy możesz przestać mnie kopiować?" - napisała żartobliwie i zamieściła dwa zdjęcia, na których widać jak zawodniczka i Serb dokonują na korcie tego samego gestu. Chodzi o dotknięcie trawy prawą ręką.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Choć sam Serb nie odpowiedział jeszcze na wpis 28-latki, to został on pozytywnie przyjęty przez kibiców i internautów. "Kocham to!", "Ciemne włosy i biały strój, co za naśladowca!", "Śmieje się bez końca, dziękuję" - czytamy w komentarzach pod postem. Wielu internautów zamieściło także słynną emotikonę śmiechu pod wpisem.

Jabeur wypaliła po ćwierćfinale Wimbledonu. "Wygrana Sabalenki? Nie byłam zadowolona"

Ons Jabeur w czwartek 13 lipca zawalczy z Aryną Sabalenką (2. WTA) o awans do finału Wimbledonu. To spotkanie odbędzie się jako drugie w kolejności od 14:30 na korcie centralnym. Rozpocznie się więc najwcześniej po godzinie 16:00. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.