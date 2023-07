Alcaraza wytłumaczył, dlaczego jego ojciec "szpiegował" Djokovicia. Mistrz

W piątek odbędą się dwa półfinały męskie, które wyłonią zawodników, którzy zmierzą się ze sobą w grze o tytuł. Faworytami obu starć będą Carlos Alcaraz, który zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem, oraz Novak Djoković. Naprzeciwko Serba stanie Jannik Sinner. Jeśli obaj nie zawiodą, w finale będziemy świadkami starcia światowej jedynki oraz dwójki.

Sztab 20-letniego hiszpańskiego tenisisty jest świadomy, że może dojść do takiego pojedynku. W poniedziałek na podglądaniu i filmowaniu poniedziałkowego treningu Djokovicia przyłapany został ojciec Alcaraza, co nie spodobało się 36-latkowi. - Wszyscy znajdujemy się w takiej sytuacji. Okoliczności są takie, że nie mamy prywatności podczas treningów, chociaż czasami chciałbym mieć jej zdecydowanie więcej. Dałoby mi to wtedy więcej okazji do spróbowania pewnych rzeczy. Lepszej komunikacji z moim zespołem. Faktem jest, że nie jesteś całkowicie zrelaksowany podczas treningu - powiedział 23-krotny triumfator imprez wielkoszlemowych.

O komentarz w tej sprawie na konferencji prasowej został zapytany również Carlos Alcaraz. Lider rankingu ATP był w świetnym nastroju, gdyż chwilę wcześniej 7:6(3), 6:4, 6:4 ograł Holgera Rune. Stał się tym samym najmłodszym półfinalistą Wimbledonu od 2007 roku. - Mój tata jest wielkim fanem tenisa. Ogląda nie tylko moje mecze. Myślę, że wchodził do klubu o 11 rano, wychodził o 22, oglądał mecze, oglądał treningi wszystkich. Więc tak, to prawdopodobnie prawda - zdawał się lekko ironizować Hiszpan.

Alcaraz zapewnił dziennikarzy, że działania jego ojca nie miały charakteru specjalnej misji przed potencjalnym pojedynkiem z Djokoviciem. Hiszpan podkreślił, że ma do dyspozycji światowej klasy zespół trenerski, a ponadto dostępne są niezliczone filmy wideo, na których Djoković ćwiczy na niemal każdym turnieju na świecie. - Mam wiele filmów Djokovica na każdej platformie. Myślę, że nie jest to dla mnie przewagą - powiedział.