Legendarna Chris Evert nie mogła się powstrzymać po meczu Świątek - Switolina

Iga Świątek (1. WTA) w ćwierćfinale Wimbledonu uległa Elinie Switolinie (76. WTA) 5:7, 7:6 (5), 2:6 i pożegnała się z rywalizacją w ikonicznej imprezie. Polka ma za sobą najlepszy występ na kortach trawiastych w karierze, ale to nie jej poświęcono po meczu najwięcej uwagi. Serce ekspertów i kibiców skradła Ukrainka, która po rocznej przerwie wróciła do kapitalnej dyspozycji.

Tuż po zakończeniu spotkania Elina Switolina miała sporo powodów do radości, ponieważ drugi raz w karierze awansowała do półfinału Wimbledonu. Ukrainka wróciła na światowe korty po przerwie spowodowanej ciążą i ma szansę na pierwszy w karierze tytuł Wielkiego Szlema. Ostatni czas w jej karierze był niezwykle trudny, czym wzruszyła Chris Evert.

- To był jeden z najbardziej wzruszających meczów, jakie widziałam na korcie centralnym, biorąc pod uwagę wszystko, co przeszła Elina. Jest inspiracją, ponieważ urodziła dziecko, a teraz dostała mnóstwo wsparcia. Niestet,y przechodzi też smutny okres przez to, co dzieje się z jej rodziną na Ukrainie - przyznała 18-krotna triumfatorka Wielkich Szlemów.

Legenda tenisa komentowała mecz Świątek - Switolina w telewizji i na moment oceny spotkania realizator pokazał ją na stanowisku. Amerykanka ewidentnie powstrzymywała łzy, mówiąc o Ukraince i była pod wrażeniem jej drogi do pokonania liderki światowego rankingu.

- Patrzenie na nią, kiedy jest tak natchniona i gra tak dobrze, jest niezwykle wzruszające. Rozmawiamy o stronie emocjonalnej, ale trzeba przyznać, że ona teraz ma grę. Wróciła jako inna zawodniczka, niż wcześniej. Kiedyś kontratakowała, a teraz jest agresywna i ma dobry serwis. Porusza się na korcie jak czołowa zawodniczka - dodała legenda tenisa.

Przed Eliną Switoliną półfinał, w którym zmierzy się z Marketą Vondrousovą (42. WTA) w czwartek 13 lipca o godzinie 14:30. Chris Evert twierdzi, że Ukrainkę stać nawet na końcowy sukces, dzięki silnej mentalności. - Podoba mi się, jaka jest spokojna. Ona wie, że jeszcze nie skończyła i ma dwa mecze do rozegrania - podsumowała była liderka rankingu WTA.