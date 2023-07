Miedwiediew powinien zostać wyrzucony z Wimbledonu! Haniebne zachowanie

Pięciu setów potrzebował Daniił Miedwiediew (3. ATP), aby uporać się ze zdecydowanie niżej notowanym Christopherem Eubanksem (43. ATP) - 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(4), 6:1 - i awansować do półfinału, w którym zmierzy się z rozstawionym z jedynką Carlosem Alcarazem.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Haniebne zachowanie Miedwiediewa. Miał furę szczęścia. Powinien być zdyskwalifikowany

Spotkanie zaczęło się zgodnie z planem. Rosjanin szybko przełamał rywala i prowadzenie dowiózł do końca seta. Problemy rozpoczęły się dopiero po godzinie gry. Eubanks, mając pierwsze break pointy w meczu, niespodziewanie wygrał gema przy podaniu Miedwiediewa - i to podwójnie. Sytuacja powtórzyła się na początku trzeciej partii i zrobiło się bardzo nerwowo z perspektywy murowanego faworyta. A Amerykanin w trakcie turnieju pokazał, że stać go na rywalizacje z najlepszymi. Ograł Stefanosa Tsitsipasa (5. ATP) czy Camerona Norrie'ego (13. ATP).

Bolesne słowa na temat Świątek. Trener wali między oczy

Frustracja Miedwiediewa rosła i sięgnęła zenitu przy stanie 3:5. Eubanks zagrał udany skrót na 40:0. Triumfator US Open 2021 nie zdążył do niego dobieg, a ze wściekłości wystrzelił piłkę przed siebie. Pech chciał, że trafił w operatora kamery. Od razu podniósł rękę w geście przeprosin, lecz i tak został wybuczany przez publiczność.

Sędzia udzielił mu ostrzeżenia, ale tenisista i tak pragnął z nim porozmawiać, więc udało się w kierunku stołka sędziego i wygłaszał swoje racje po francusku. Miedwiediew powinien być zadowolony, że otrzymał jedynie upomnienie, gdyż zawodnicy byli już dyskwalifikowany za trafienie piłką w obsługę techniczną kortu.

Gwiazda tenisa zagra na turnieju w Warszawie! Świątek ograła ją w finale

Ostatnio miało to miejsce na Roland Garros, gdy para Miyu Kato i Aldila Sutjiadi przypadkowo trafiły dziewczynkę do podawania piłek. Najgorętszym przykładem dyskwalifikacji za podobne zachowaniem jest Novak Djoković podczas US Open 2020. Serb po zakończonym gemie w spotkaniu z Pablo Carreno Bustą, wystrzelił piłkę za siebie, trafiając przy tym w krtań sędziego liniowego. Kosztowało go to awans do następnej rundy i być może kalendarzowego Wielkiego Szlema.

Daniił Miedwiediew dostał szansę, aby wciąż zaistnieć w turnieju. Rosjanin w piątek zagra swój półfinał przeciwko Carlosowi Alcarazowi. Panowie spotkali się już na Wimbledonie w 2021. Wówczas łatwo w trzech setach wygrał starszy z nich 27-latek rodem z Moskwy. Jednak Hiszpan obecnie jest zupełnie innym graczem.