Bolesne słowa na temat Świątek. Trener wali między oczy

Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła udział w tegorocznym Wimbledonie od trzech solidnych spotkań. W czwartej rundzie musiała z kolei stawić czoła Belindzie Bencić (14. WTA), którą pokonała w trzech setach. W ćwierćfinałowym starciu z Eliną Switoliną (76. WTA) Polka musiała już uznać wyższość rywalki i przegrała 5:7, 7:6(7-5), 2:6.

Gra liderki światowego rankingu od początku falowała, o czym może świadczyć przebieg pierwszego seta. Świątek wyszła na prowadzenie 2:0, by po chwili pozwolić Ukraince doprowadzić do remisu. Później naszej zawodniczce udało się wyjść na 5:3, ale od tego momentu jej gra stanęła, a Switolina wygrała cztery kolejne gemy i w rezultacie całą partię.

Losy tej partii podsumował Dawid Celt. - Jestem zaskoczony przebiegiem tego meczu. Uważam, że końcówka pierwszego seta naznaczyła to spotkanie. Do 5:3, 30-0 Iga w dużej mierze kontrolowała to spotkanie, fajnie taktycznie pracowała na korcie. W pewnym momencie coś się zacięło. W dziewiątym gemie pojawił się jeden błąd, potem drugi, a później lawina. Iga się po prostu posypała. To nie Switolina wygrała tego seta, tylko Iga go przegrała. Tych błędów było zdecydowanie za dużo - stwierdził wprost, cytowany przez Polskie Radio 24.

- Jest to dla mnie niespodzianka, ale taki jest tenis. Widać, że Iga na trawie ma różne okresy. Całościowo zrobiła jednak krok do przodu. Z tym, co posiada, na trawie też jest zawodniczką bardzo groźną. Zastanawia mnie tylko to, że czasami tak niewiele trzeba, by Iga się posypała - dodał.

Kapitan reprezentacji polskich tenisistek w Billie Jean King Cup znalazł również pozytywy w grze Świątek na Wimbledonie. - Było fajne poruszanie, umiejętność utrzymania prędkości piłki na rakiecie, zwłaszcza w meczu z Bencić. Iga pokazała, że stać ją na dobry tenis na trawie i mam nadzieję, że będzie to kontynuować - podsumował.

