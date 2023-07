Jabeur wypaliła po ćwierćfinale Wimbledonu. "Wygrana Sabalenki? Nie byłam zadowolona"

W środę poznaliśmy zawodniczki, które uzupełniły stawkę półfinalistek tegorocznego Wimbledonu. Awans do najlepszej "czwórki" wywalczyła Aryna Sabalenka (2. WTA), która pokonała 6:2, 6:4 Madison Keys (18. WTA). W półfinale zameldowała się również Ons Jabeur (6. WTA), która zrewanżowała się Jelenie Rybakinie za porażkę w ubiegłorocznym finale wygrywając 6:7(5-7), 6:4, 6:1.

W pomeczowej rozmowie Tunezyjka nie kryła radości z cennego zwycięstwa. Nawiązała również do starcia z wiceliderką światowego rankingu. Widziałam, że wygrała bardzo szybko, z czego nie byłam zadowolona - stwierdziła wprost.

- Jest niesamowitą zawodniczką. Uderza bardzo szybko jak Jelena, więc będzie to bardzo trudne spotkanie. Jest teraz numerem 1 w sezonie. Trudny mecz, ale zamierzam zachować zwycięskiego ducha i mam nadzieję, że tłum będzie ze mną - dodała.

Okazuje się, że Sabalenka słyszała wypowiedź najbliższej rywalki. Zareagowała na nią z uśmiechem. - Widziałam to. Byłam w szatni i oglądałam jej wywiad, przesyłając buziaki i miłość. W gruncie rzeczy uważam, że pewnie żartowała. To bardzo miła dziewczyna. Ona ma takie fajne poczucie humoru, ale nie sądzę, żeby dała mi jakąkolwiek przewagę. Zapowiada się świetna bitwa, ciężki mecz. Nieważne, co powiedziała, Ons jest po prostu zabawną dziewczyną - skwitowała Białorusinka.

Sabalenka i Jabeur przewidują, że ich mecz w półfinale Wimbledonu będzie bardzo wyrównany. Biorąc pod uwagę dyspozycję obu zawodniczek, przewidywania te mogą okazać się słuszne. O tym, która z tenisistek awansuje do finału, przekonamy się już w czwartek 13 lipca. Będzie to drugi mecz na korcie centralnym od godziny 14:30, kiedy o miano pierwszej finalistki zmierzą się Elina Switolina (76. WTA) i Marketa Vondrousova (42. WTA). Tunezyjka i Białorusinka powinny pojawić się na korcie około godziny 16:00.