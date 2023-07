Wylała morze łez. Bolało ją nawet oglądanie serialu. "Dzięki za przypomnienie"

Nie ma chyba obecnie drugiej tenisistki, która wzbudzałaby równie wielką sympatię - zarówno wśród koleżanek z kortu, jak i u kibiców - co Ons Jabeur. Często uśmiechająca się i żartująca zawodniczka w ćwierćfinale Wimbledonu odprawiła obrończynię tytułu Jelenę Rybakinę, rewanżując się jej za porażkę w ubiegłorocznym finale. W czwartkowym półfinale zmierzy się z drugą z głównych faworytek tej edycji - Aryną Sabalenką. Tunezyjka słynie z urozmaiconej, technicznej gry, ale potrafi teraz przeciwstawić się tak potężnie uderzającym piłkę rywalkom jak Kazaszka i Białorusinka. I jak mówi, pokazała nie tylko innym, ale i sobie, że stanowi coś więcej niż mieszankę dwóch zagrań.

"W zeszłym roku może nie byłam gotowa". Jabeur pilnowała, by zająć "wygrywającą" ławkę

Finał poprzedniego Wimbledonu - Rybakina wygrywa 3:6, 6:2, 6:2 i po meczu niemal nie widać u niej emocji. Dopiero pod koniec konferencji prasowej w jej oczach pojawiają się łzy, gdy wspomina drogę do tego życiowego sukcesu. Zaraz po tym pojedynku zaś szlocha Jabeur. Po kilku miesiącach opowiada, że potrzebowała tego, by dać ujście emocjom. W środę spotkały się ponownie na korcie centralnym w Londynie. Tym razem w ćwierćfinale i tym razem górą była Tunezyjka 6:7, 6:4, 6:1. Jeden z dziennikarzy spytał ją, czy nie żałuje trochę, że z tych dwóch spotkań nie wygrała tego, którego stawką był tytuł wielkoszlemowy.

- Tak i nie. Bo mam poczucie, że w zeszłym roku może nie byłam gotowa, by zagrać tego typu mecz. Nie żałuję ubiegłorocznego występu. To wydarzyło się po coś. Zawsze to powtarzam. To miało się zdarzyć teraz. To miało się zdarzyć w ćwierćfinale. Wiele się nauczyłam dzięki finałowi sprzed roku. Jestem bardzo dumna ze swojego rozwoju pod kątem mentalnym, fizycznym i gry - zapewniła.

Poproszona o porównanie siebie w obecnej wersji z tą sprzed 12 miesięcy wskazała, ze różnica jest widoczna w kilku aspektach.

- Doszło dużo doświadczenia, mierzenie się z różnymi sytuacjami w trakcie meczów, nauka, jak sobie z nimi radzić. Bardzo mi to w środę pomogło. Jestem skuteczniejsza. Zdecydowanie muszę się poprawiać, zwłaszcza grając z takimi zawodniczkami jak Jelena czy Aryna Sabalenka. Musisz zawsze świetnie serwować. Ale przede wszystkim teraz grałam szybko. Jestem gotowa na mocne uderzenia - zapewniła.

Tenisistka z Afryki potwierdziła, że na początku ćwierćfinału wróciło do niej na chwilę wspomnienie z ubiegłorocznego finału. - Kiedy weszłyśmy na kort, to miałam podobne wrażenie. Ale upewniłam się, że zmieniłam ławkę do siedzenia tym razem. Wybrałam tę, którą Jelena miała rok temu. Może to to sprawiło, że wygrałam dziś - dodała z uśmiechem.

Jabeur z bolesnego finału obejrzała tylko kilka akcji. "To prawdopodobnie by mnie zniszczyło"

Okazuje się jednak, że wciąż nie obejrzała w całości powtórki tamtego spotkania. - Nie byłam w stanie. To bardzo, bardzo trudne. Może teraz będzie inaczej. Teraz to już ok (uśmiech). Ale w poprzednim sezonie tak nie było. Obejrzałam tylko kilka akcji. Nawet oglądanie serialu Netfliksa ("Breaking Point" - red.) było bolesne. Oglądanie całego meczu byłoby okropne - przyznała.

Po chwili rozpogodziła się znów nieco. Nastąpiło to, gdy jeden z dziennikarzy ocenił, że wygląda na to, iż wyciągnęła wnioski nie tylko z przegranej z Rybakiną sprzed 12 miesięcy, ale i z przegranego w zeszłym sezonie finału US Open, w którym lepsza okazała się Iga Świątek.

- Dzięki za przypomnienie - rzuciła z uśmiechem szósta rakieta świata.

A na poważnie dodała, że każda tenisistka rozpamiętuje porażkę, zwłaszcza przez pierwsze kilka dni. I wracają do niej przede wszystkim najbardziej bolesne momenty spotkania. Jej samej pomogły rozmowy z trenerem.

- Mam najlepszego szkoleniowca w tourze, jest bardzo dobry. Stara mi się pomóc, jak tylko może. A czasem jestem uparta - przyznała.

Relacjonowała też, że przygotowując się do każdego meczu, daje z siebie 100 procent i stara się niczego na koniec nie żałować.

- Jeśli coś przegapiłam, to jestem tylko człowiekiem. Nie mogę być dla siebie aż tak surowa. Ale czasem jestem wymagająca, bo muszę w pewnym sytuacjach, by dotrzeć do tego etapu rywalizacji. Ale też nie za często, bo to prawdopodobnie by mnie zniszczyło - zastrzegła zawodniczka, która w sierpniu skończy 29 lat.

Publiczność podczas każdego turnieju ją uwielbia, bo zwykle jest bardzo pogodna, sporo żartuje i jest bardzo empatyczna. Nie inaczej jest w Londynie - po zwycięstwie na Rybakiną nagrodzoną ją wielką owacją. Jej poczynania pilnie śledzą też rodacy, a ona liczy, że tym razem zdobędzie także dla nich historyczny tytuł.

- Mam nadzieję, że tym razem mogę przejść całą drogę i sprawić, że Tunezja i Afryka naprawdę będą dumne - podkreśliła.

Nie tylko skróty i slajsy. Jabeur zaskoczona, a Sabalenka nie

Zwykle do opisu Jabeur - poza żartami - dodawana jest uwaga, że jej styl gry jest bardzo atrakcyjny dla oka. Ona zaś zapewnia, że w środę po jej stronie było już mniej zabawy.

- Posłałam może kilka skrótów. To nie to samo co wcześniej. Miałam frajdę ze swojej gry. I z tego, że używałam mocy Jeleny oraz pokazywałam, że nie jestem zawodniczką, która tylko miesza skróty ze slajsem. Pokazałam to także sobie. Daje mi to dużo pewności, by kontynuować tę drogę i być jedną z najgroźniejszych rywalek w tym turnieju lub na świecie - zaznaczyła.

Zapytana, kiedy zmieniło się jej nastawienie, odparła, że jest inną tenisistką niż rok temu. Wtedy nawet jeśli chciała się trzymać planu na mecz, to nie zawsze może była w stanie.

- Byłam też emocjonalnie i fizycznie zmęczona w finale. Mierzenie się z takimi zawodniczkami kosztuje sporo energii. Nie żałuję niczego, co się wydarzyło rok temu. Tak miało być. Byłabym może zła, gdybym niczego nie zmieniła od tamtego czasu, ale zmieniłam. Pracowałam bardzo dobrze. Nawet w środę w przypadku pierwszego seta powiedziałam sobie, że powinnam była go wygrać. W drugim pozostałam skupiona. Cieszę się, że po raz pierwszy pokazałam inny obraz siebie na korcie - dodała.

Przyznała, że wzmocniła się fizycznie przez ten czas, a praca nad tym aspektem połączyła się z innymi aspektami.

- Czuję się lepiej fizycznie, zwłaszcza po trudnym roku, z kontuzjami na początku tego sezonu. Myślę, że różnicę zrobiło to, iż uwierzyłam, że mogę uderzać piłkę tak mocno jak inne tenisistki. To właśnie teraz robię - wskazała.

Rybakina po środowej porażce wskazała, że duże szanse na zdobycie tytułu w Londynie będzie miała zwyciężczyni półfinału z udziałem Jabeur i Sabalenki. Pierwsza z nich zgodziła się, że ich połówka drabinki jest znacznie trudniejsza niż ta druga.

- Mam poczucie, że każda zawodniczka, która świetnie sobie radzi na trawie, znalazła się w tej części stawki. Rybakina, Sabalenka, Aleksandrowa, Kvitova. Ale finał wielkoszlemowy to finał i wiele rzeczy można w nim zmienić. Zamierzam skupić się na półfinale i zobaczymy, co się potem wydarzy - zastrzegła.

W czwartek czeka ją podobne zadanie co dzień wcześniej. Sabalenka bowiem prezentuje bardzo podobny tenis do Rybakiny - obie uderzają piłkę z wielką siłą.

- To będzie bardzo trudne spotkanie. Postaram się jak najlepiej zachować skupienie i wykorzystać każdą okazję. Aryna jest bardziej emocjonalna niż Jelena. To może być dobra lub zła rzecz. Nie jestem pewna. Zobaczymy. Każda z nas pewnie pokrzyczy swoje - zaznaczyła żartobliwie.

Nie ma zaś wątpliwości, że dwa pojedynki z rzędu z tenisistkami grającymi podobnie ułatwią jej teraz zadanie.

- Pokazałam sama sobie, że jestem w stanie postawić się takim zawodniczkom. To doskonały dowód dla mnie, by być pewną siebie i grać na 100 procent. Nie mam nic do stracenia. Zamierzam grać tak, jak w środę w drugim i trzecim secie - wskazała.

I dodała, że takie samo podejście miała do ćwierćfinału. Zwłaszcza po przegraniu pierwszego seta. Po meczu rozmawiała z legendarną Martiną Navratilovą, która pokazała jej statystyki ze spotkania z Rybakiną.

- Miałam 13 uderzeń wygrywających i tylko trzy niewymuszone błędy. Zaskoczyło mnie to. Grając, czułam się wolna na korcie. Zbliżyłam się do spełnienia marzenia - przyznała.

Zdziwiona świetnym występem Jabeur nie była zaś Sabalenka, która trenowała z nią w Londynie przed rozpoczęciem Wimbledonu.

- Czułam, że dobrze jej pójdzie, bo grała na treningach niesamowity tenis. Wiem, że trening to co innego niż mecz, ale była w stanie przenieść ten poziom na mecze. Nie zaskoczyło mnie to - przyznała Białorusinka.