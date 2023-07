Poruszenie w angielskich mediach po porażce Świątek. "Nokaut"

Iga Świątek (1. WTA) zakończyła udział w tegorocznym Wimbledonie na ćwierćfinale. Polka we wtorek stoczyła trzysetowy bój z Eliną Switoliną (76. WTA), w którym po prawie trzygodzinnej walce lepsza okazała się Ukrainka, wygrywając 7:5, 6:7(5-7), 6:2. Mecz ten jest szeroko komentowany w brytyjskich mediach nie tylko ze względu na aspekty sportowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Brytyjczycy podsumowali porażkę Świątek w Wimbledonie. "Emocjonalny kocioł"

"The Times" nawiązało do faktu, że Świątek otwarcie wspiera Ukraińców. Dowodem tego może być wstążka w narodowych barwach naszych sąsiadów, która nieustanie jest przywieszona do czapki Polki. "Rola sportu jako wielkiego ‘rozpraszacza’ objawiła się w emocjonalnym kotle na korcie centralnym i w wywiadzie po meczu. Niebiesko-żółtą wstążką w czapce przegranej i piórkiem w czapce ukraińskiej zwyciężczyni tenis wkroczył na niezwykłe terytorium wraz z awansem Switoliny do półfinału" - czytamy. Spotkanie określono "skrzącym się dramatem".

To dlatego Świątek przegrała. Zawiodło jedno. "Daliśmy się oszukać"

Dziennikarz "Daily Mail" w mocnych słowach nawiązał z kolei do porażki Świątek. "Jako ostatnia reprezentantka Ukrainy w turnieju znokautowała numer jeden światowego tenisa, Igę Świątek. I zadedykowała zwycięstwo tym, którzy pozostają w ojczyźnie" - stwierdził. "Desperacko chce wygrać Wimbledon dla swojego walczącego narodu i dzielą ją od tego już tylko dwa mecze po tym, jak wywołała ogromne poruszenie na korcie centralnym" - dodał.

W "Daily Mirror" nazwano z kolei Switolinę "ukraińską bohaterką" i zacytowano wypowiedź Ukrainki na temat Świątek. "Tak, zdecydowanie Iga jest nie tylko wspaniałą mistrzynią, ale także niesamowitą osobą. Była jedną z pierwszych osób, które pomogły Ukraińcom i dała im ogromne wsparcie" - czytamy.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Co za wyczyn Sabalenki. Tego nie dokonała nawet Świątek. Świat tenisa czekał latami

Elina Switolina w półfinale Wimbledonu zmierzy się z Czeszką Markietą Vondrousovą (42. WTA). Mecz ten odbędzie się w czwartek 13 lipca o godzinie 14:30 na korcie centralnym.