To dlatego Świątek przegrała. Zawiodło jedno. "Daliśmy się oszukać"

Iga Świątek (1. WTA) przed startem Wimbledonu była uznawana za jedną z faworytek. Polka w początkowych etapach pewnie pokonywała kolejne rywalki, a pierwsze problemy pojawiły się w meczu czwartej rundy z Belindą Bencić (14. WTA) wygranym 2:1. W ćwierćfinale liderka światowego rankingu nie zdołała niestety odnieść kolejnego zwycięstwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Fibak wie, co przełożyło się na porażkę Świątek na Wimbledonie. Cenne rady legendy

Świątek w walce o pierwszy w karierze półfinał Wimbledonu uległa Elinie Switolinie (76. WTA). Ukrainka, która po przerwie macierzyńskiej prezentuje znakomitą formę, pokonała naszą zawodniczkę 7:5, 6:7(5-7), 6:2. Zdaniem legendy tenisa, Wojciecha Fibaka, w Londynie zawiódł bardzo ważny element gry Polki. - Na pewno trzeba popracować nad forhendem. Jeśli poprawi ten element gry, poczuje się na Wimbledonie jak u siebie w domu - stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

- Na "cegle" i korcie twardym Bencić czy Switolina nie byłyby w stanie nawiązać wyrównanej gry z Igą. Natomiast na trawie wyraźnie szwankuje forhend Polki. To powoduje, że traci pewność siebie. Być może w przyszłości trzeba przed Wimbledonem zagrać więcej niż jeden, a właściwie pół turnieju - dodał.

Sabalenka zaskoczyła po wielkim triumfie. Nagle wypaliła do kibiców

Fibak zwrócił również uwagę na fakt, że pewnie wygrane spotkania ze słabszymi rywalkami uśpiły nieco obawy o grę liderki rankingu na kortach trawiastych. - Trochę daliśmy się oszukać przez to, co się działo wcześniej. Iga wygrała trzy spotkania w Bad Homburg i później trzy kolejne na Wimbledonie łatwo i myśleliśmy, że to znaczy, iż już dobrze czuje się na kortach trawiastych - podkreślił.

Świątek i Rybakina za burtą. Wimbledon ma inne bohaterki

Przed startem Wimbledonu Fibak wierzył nie tylko w sukces Świątek, ale też Huberta Hurkacza (18. ATP). - Wierzę w niego i ta trawa jest stworzona do jego gry. Hurkacz może wygrać Wimbledon! - zapowiadał. Niestety najlepszy polski tenisista na wywalczenie wielkoszlemowego trofeum w Londynie musi poczekać przynajmniej rok. Wszystko za sprawą porażki 6:7(6-8), 6:7(6-8), 7:5, 4:6 z Novakiem Djokoviciem (2. ATP) w czwartej rundzie.