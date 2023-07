Polak podbija Wimbledon! Wyrzucił turniejową "dwójkę". Krok od życiowego sukcesu

Tomasz Berkieta 21 lipca skończy 17 lat, a już zrobiło się o nim głośno. Młody polski tenisista idzie jak burza w juniorskiej edycji Wimbledonu. Dwie pierwsze rundy przebrnął bez straty seta. Pierwszego stracił dopiero w środę w meczu z Rodrigo Pacheco Mendezem z Meksyku, ale żadnej ujmy mu to nie przynosi. Polak odwrócił losy meczu i zapewnił sobie awans do ćwierćfinału.

Wielki sukces polskiego juniora. Zagra o półfinał Wimbledonu. Pójdzie drogą Igi Świątek?

Nasz junior w meczu z Meksykaninem wcale nie uchodził za faworyta. W całym turnieju rozstawiony był z numerem 15, podczas gdy Pacheco Mendez z dwójką. Pierwszy set również nie zwiastował sukcesu. Berkieta dał się przełamać w trzecim gemie, a sam przez całą partię nie był w stanie wygrać gema przy serwisie rywala, który spokojnie wygrał 6:4.

Kolejna odsłona była już znacznie lepsza. 16-latek nie mylił się przy własnym serwisie, a gdy serwował rywal, potrafił wywrzeć na nim sporą presję. Przy stanie 5:4 Berkieta miał nawet piłkę setową, ale nie zdołał przełamać i o wszystkim zdecydował tie-break. W nim potwierdził przewagę i pewnie pokonał Meksykanina 7:2. W decydującym trzecim secie poszedł za ciosem i na dzień dobry przełamał. Potem panowie grali gem za gem, a Polak miał aż trzy okazje, aby zakończyć mecz w dziewiątym gemie przy serwisie rywala. Niestety nie wykorzystał piłek meczowych, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Kolejnego gema wygrał do 15 i całą partie 6:4.

Dzięki temu Berkieta zagwarantował sobie występ w najlepszej ósemce turnieju. O półfinał zmierzy się w czwartek z rozstawionym z piątką Jarosławem Deminem. 17-letni Rosjanin w środę również w trzech setach rozprawił się z Francuzem Antoine'em Ghibaudo. Z juniorskim Wimbledonem możemy mieć dobre wspomnienia. W 2018 roku kobiecą edycję wygrała bowiem Iga Świątek. Teraz podążyć jej śladem może 1385. w światowym rankingu Berkieta.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Tomasz Berkieta cały czas pozostaje także w turnieju deblowym. W środowy wieczór w parze z Brytyjczykiem Henrym Searle'em powalczy o kolejny ćwierćfinał. Po drugiej stronie siatki staną Amerykanin Kaylan Bigun i Chińczyk Yi Zhu. Dla Berkiety największym sukcesem jest półfinał juniorskiego Australian Open, do którego dotarł w tym roku.