Sabalenka zaskoczyła po wielkim triumfie. Nagle wypaliła do kibiców

Aryna Sabalenka (2. WTA) kontynuuje serię znakomitych występów w tegorocznych turniejach wielkoszlemowych. Białorusinka w środę zameldowała się w półfinale Wimbledonu, awansując do najlepszej "czwórki" najważniejszych turniejów w sezonie po raz trzeci z rzędu. Wiceliderka światowego rankingu w ćwierćfinale rozprawiła się z Madison Keys (18. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Fabiński powraca do klatki. Zawalczy na gali STIFE

Sabalenka skomentowała najgroźniejszy moment w meczu z Keys. Dopiekła też kibicom

Sabalenka pokonała Amerykankę 6:2, 6:4. Choć w pierwszej partii jej przewaga była niezaprzeczalna, w drugim secie musiała stawić czoła bojowej postawie Keys. Rywalka w drugim secie prowadziła już 4:2, 40-0, a utrzymanie podania dałoby jej przewagę trzech gemów. Białorusinka zdołała jednak wyjść z opresji i zanotować przełamanie, by wygrać również trzy kolejne gemy.

W pomeczowej rozmowie wiceliderka rankingu odniosła się do tego trudnego momentu i do reakcji kibiców. - 2:4, 0-40, to było niesamowite! Bardzo wam dziękuję za atmosferę. Nawet jeśli bardziej wspieraliście ją, bardzo cieszyłam się grą przed taką publicznością - stwierdziła.

- Wspaniale jest być z powrotem w półfinale. Nie mogę się doczekać mojego drugiego występu w półfinale. Mam nadzieję, że wypadnę lepiej niż ostatnio. Odkąd byłam mała, marzyłam o tytule na Wimbledonie. To coś wyjątkowego. Wimbledon jest inny, wyjątkowy - dodała zadowolona Sabalenka.

W półfinale wiceliderka rankingu zmierzy się z Ons Jabeur (6. WTA), która w drugim środowym ćwierćfinale pokonała 6:7(5-7), 6:4, 6:1 obrończynię tytułu, Jelenę Rybakinę (3. WTA). Spotkania, których stawką będzie finał londyńskiej imprezy, odbędą się w czwartek 13 lipca.

Burza wokół 16-letniej sensacji Wimbledonu. Ujawnił niewygodne fakty. W Rosji oburzenie

Mecz ten będzie miał ogromne znaczenie dla Igi Świątek (1. WTA). Zwycięstwo Sabalenki pozwoli jej wyprzedzić Polkę w rankingu WTA i zostać nową "jedynką" kobiecego tenisa.