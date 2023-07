Co za wyczyn Sabalenki. Tego nie dokonała nawet Świątek. Świat tenisa czekał latami

We wtorek Iga Świątek (1. WTA) odpadła z Wimbledonu, przegrywając po dramatycznej walce z Ukrainką Eliną Switoliną (76. WTA) 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Z kolei największa rywalka polskiej tenisistki, Aryna Sabalenka (2. WTA), powalczy niedługo o finał londyńskiego turnieju.

Niesamowity wyczyn Sabalenki. Pierwsza od czasów Sereny Williams

Dotychczas największym osiągnięciem Sabalenki na Wimbledonie było dotarcie do półfinału w 2021 roku, gdzie Białorusinka przegrała z Karoliną Pliskovą (19. WTA) 7:5, 4:6, 4:6. Teraz, dwa lata od tamtych zawodów, może poprawić ten wynik. Po wyeliminowaniu Keys (18. WTA) w następnej fazie turnieju Sabalenka spotka się z Ons Jabeur (6. WTA).

Mecz z tunezyjską tenisistką będzie dla Sabalenki trzecim półfinałem wielkoszlemowej imprezy w tym roku. Wcześniej Białorusinka na tym etapie rozgrywek wystąpiła na Australian Open, które ostatecznie wygrała, oraz French Open, gdzie w walce o finał przegrała z Karoliną Muchovą (16. WTA) 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.

Jak poinformował na Twitterze portal statystyczny OptaAce, Białorusinka jest pierwszą zawodniczką od siedmiu lat, która to osiągnęła. Ostatnio takim samym wyczynem pochwalić mogła się Serena Williams, która w 2016 roku grała w półfinale wszystkich czterech wielkoszlemowych turniejów.

Amerykanka wówczas dotarła do finału Australian Open, który przegrała z Niemką Angelique Kerber. Smak porażki w ostatecznym meczu musiała przełknąć też we French Open, gdzie pokonała ją Hiszpanka Garbine Muguruza (207. WTA). Zwycięstwo przyszło dopiero na Wimbledonie, gdy Williams zrewanżowała się Kerber i pokonała ją w finale rozgrywek. Do półfinału w tamtym roku dotarła też na US Open, gdzie przegrała z Karoliną Pliskovą.

Jeśli Aryna Sabalenka wygra w półfinale z Jabeur w wielkim finale Wimbledonu spotka się ze zwyciężczynią pary Elina Switolina - Marketa Vondrousova (42. WTA).