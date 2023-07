Świątek i Rybakina za burtą. Wimbledon ma inne bohaterki

Wimbledon 2023 wchodzi w fazę decydujących rozstrzygnięć. W turnieju singlistek pozostały już tylko cztery zawodniczki. Jako ostatnia awans do półfinału wywalczyła Ons Jabeur (6. WTA). Tunezyjka w trzech setach pokonała obrończynię tytułu sprzed roku Jelenę Rybakinę (3. WTA) - 6:7 (5), 6:4, 6:1.

Największą sensacją Wimbledonu z pewnością jest obecność w półfinale Markety Vondrousovej (42. WTA). Czeszka niespodziewanie we wtorek ograła Amerykankę Jessicę Pegulę (4. WTA) 6:4, 2:6, 6:4. Wcześniej odprawiła trzy inne wyżej notowane rywalki: Weronikę Kudiermietową (12. WTA), Donnę Vekić (21. WTA) i Marie Bouzkovą (33. WTA). Dla 24-latki to życiowy wynik na Wimbledonie, choć w nie najlepszy w Wielkim Szlemie. Cztery lata temu wystąpiła w finale Rolanda Garrosa, w którym przegrała z Ashleigh Barty.

Rywalką Vondrousovej będzie druga rewelacja turnieju Elina Switolina (76. WTA). Ukrainka, choć niżej notowana w rankingu, jest od Czeszki bardziej utytułowana. Wygrała 16 turniejów WTA (Vondrousova tylko jeden), a w 2019 zagrała w półfinale Wimbledonu i US Open. W tym sezonie wraca po urlopie macierzyńskim. O jej sile przekonała się Iga Świątek. Polka przegrała we wtorek 5:7, 7:6 (5), 2:6. Switolina nieustępliwość pokazała zwłaszcza w pierwszej partii. Od stanu 3:5 dla Świątek, doprowadziła do 7:5 na swoją korzyść.

W środę oprócz Jabeur prawo gry w najlepszej czwórce wywalczyła także Aryna Sabalenka (2. WTA). Jej mecz ćwierćfinałowy był zdecydowanie najkrótszy i najbardziej jednostronny. W niespełna półtorej godziny rozprawiła się z Madison Keys (18. WTA) 6:2, 6:4.

Oba mecze półfinałowe odbędą się w czwartek 13 lipca. Pierwszy Voundrousova - Switolina rozpocznie się o godz. 14:00 na korcie centralnym. Po nich do gry przystąpią Sabalenka i Jabeur. Finał zaplanowany jest na sobotę 15 lipca.

Wimbledon 2023. Oto pary półfinałowe: