Blisko, coraz bliżej. Tylko tak Światek uratuje pierwsze miejsce w rankingu WTA

Aryna Sabalenka (2. WTA) w ćwierćfinale Wimbledonu pokonała Madison Keys (18. WTA) 6:2, 6:4 i zmierza po końcową wygraną w turnieju. Do tego będzie potrzebowała dwóch kolejnych wygranych, ale ewentualny triumf w półfinale pozwoli jej spełnić największe marzenie. Białorusinka opowiadała o nim już w marcu.

REKLAMA

Zobacz wideo "W tej chwili moja technika mocno kuleje". Kamil Stoch po zajęciu 29. miejsca na Wielkiej Krokwi

Iga Świątek drży przez Aryną Sabalenką. Pozostał krok, by osiągnąć cel

- Chce być numerem jeden i chce wygrywać więcej Wielkich Szlemów. To normalne. Myślę, że chce tego każda z nas. I to prawdopodobnie coś, co pomaga mi utrzymać równowagę i cały czas pracować nad sobą, by dawać z siebie wszystko każdego dnia - mówiła w marcu Aryna Sabalenka cytowana przez tennisuptodate.com. Na koncie ma już jeden triumf w wielkoszlemowym turnieju, bo udało jej się wygrał Australian Open. Ale wciąż czeka na zdetronizowanie Igi Świątek z pozycji liderki rankingu WTA. I to właśnie ten cel może spełnić jeszcze w tym tygodniu.

Sabalenka pokazała, co potrafi. Niestety. Złe wieści dla Igi Świątek

Możliwość awansu na pozycję liderki rankingu WTA dała Sabalence ostatnia porażka Igi Świątek (1. WTA) 5:7, 7:6 (5), 2:6 z Eliną Switoliną (76. WTA) w ćwierćfinale Wimbledonu. Polka za udział w turnieju zyskała 325 punktów rankingowych i ma ich obecnie 9315. Z kolei awans Sabalenki do półfinału zbliżył ją do Świątek na 470 punktów.

By stać się nowym numerem jeden, Sabalence wystarczy awans do finału brytyjskiego Wielkiego Szlema. Jeśli to zrobi, to będzie miała na koncie 9366 punktów i przewagę dokładnie 51 punktów nad Świątek. Z kolei zwycięstwo zapewni jej aż 10065 pkt i umocni ją na pozycji liderki WTA.

Tylko nie to! Wyjaśniamy, co z rankingiem WTA po odpadnięciu Igi Świątek z Wimbledonu

Oczywiście ewentualny awans Aryny Sabalenki na pierwsze miejsce światowego rankingu nie oznacza, że pozostanie na nim aż do końca roku. Przewaga nad Świątek nie będzie tak duża, by Białorusinka utrzymywała ją bez problemu i nie musiała spoglądać na Polkę. Zwłaszcza że w tym sezonie zawodniczki zagrają jeszcze m.in. w wielkoszlemowym US Open i turniejach WTA 1000 w Montrealu, Cincinnati, Guadalajarze i Pekinie.

Aktualny ranking WTA:

Iga Świątek (Polska) - 9315 pkt Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8845 pkt/ 9365 pkt* / 10065 pkt** Jelena Rybakina (Kazachstan) - 5465 pkt Jessica Pegula (USA) - 5395 Caroline Garcia (Francja) - 4865 pkt

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

O awans do półfinału Wimbledonu i pierwsze miejsce w rankingu WTA Aryna Sabalenka powalczy już w czwartek 13 lipca. Jej rywalką będzie triumfatora meczu Ons Jabeur (6. WTA), która w ćwierćfinale wygrała 6:7 (5), 6:4, 6:1 z Jeleną Rybakiną (4. WTA).

Legenda:

* bilans po awansie do finału Wimbledonu

** bilans po wygranej Wimbledonu