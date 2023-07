Sabalenka pokazała, co potrafi. Niestety. Złe wieści dla Igi Świątek

Aryna Sabalenka od wtorkowego wieczoru wie, że w kwestii liderki światowego rankingu WTA wszystko zależy od niej. Po porażce Igi Świątek w ćwierćfinale z Eliną Switoliną wiadomo, że Białorusinka musi co najmniej awansować do finału Wimbledonu, aby przy jej nazwisku pojawiła się jedynka. Aby tego dokonać, musiała wygrać jeszcze dwa mecze. Pierwszy o półfinał rozegrała z Madison Keys (18. WTA). Amerykanka idzie jak burza przez sezon na kortach trawiastych. Nie przegrała jeszcze spotkania, notując passę dziewięciu zwycięstw z rzędu, przy okazji wygrywając imprezę w Eastbourne.

Jednostronny pojedynek. Forehand Sabalenki działał jak należy

Mogliśmy spodziewać się "bombardowania" z obu stron, gdyż zawodniczki bazują na sile uderzenia i często grają zero-jedynkowy tenis, szukając winnerów. Dwie strony tego medalu idealnie pokazał nam pierwszy gem przy podaniu Madison Keys. Amerykanka najpierw popełniła trzy niewymuszone błędy, dzięki czemu returnująca uzyskała wynik 40:15, aby chwilę później wyjść z opresji dwoma bezkompromisowymi forehandami. W kolejne tarapaty wplątał ją podwójny błąd serwisowy. Sabalenka następnej szansy na przełamanie już nie przepuściła i z przytupem rozpoczęła spotkanie od wygrania gema przy podaniu rywalki.

Niżej notowana 28-latka od początku meczu była w trudnym położeniu. Próbowała nabrać pewności siebie, grając trochę bardziej zachowawczo i trzymając piłkę w korcie, lecz raz po raz wiceliderka rankingu karciła ją mocnymi forehandami. Sabalenka nie myliła się, mając piłkę do uderzenia powyżej linii siatki. Ciągły napór na rywalkę dał jej drugie przełamanie na 4:1, które praktycznie rozstrzygnęło losy pierwszego seta. Wówczas Keys była udzielana pomoc medyczna, w trakcie której zawodniczka zażyła tabletkę przeciwbólową.

Przy stanie 5:2 Amerykanka po trzech kapitalnych returnach pod linię końcową wywalczyła pierwszego w meczu break pointa, lecz wówczas u Białorusinki zafunkcjonowało koronne uderzenie: serwis plus forehand i zamknęła pierwszą partię wynikiem 6:2.

Trudno powiedzieć, co dobrze funkcjonowało w grze Madison Keys. Zdecydowanie za rzadko wygrywała punkty po pierwszym podaniu, a statystyki drugiego były już katastrofalne. Nie nadążała za tempem gry, co skutkowało błędami. Miała ich dwa razy więcej od rywalki.

Niespodziewany obrót spraw nie trwał długo

Każdy gem serwisowy Amerykanki był na ostrzu noża, często grany na przewagi i jeśli nie trafiła pierwszym podaniem, to Sabalenka swoją brutalną siłą dyktowała warunki gry. A forehand u półfinalistki Wimbledonu z 2021 roku funkcjonował, jak należy. Kilkukrotnie skarciła rywalkę samym returnem.

Przy stanie 3:2 role się odwróciły. To wyżej notowana zawodniczka miała problemy z trafieniem pierwszego podania, co pozwoliło rywalce na odważniejsze próby ataku. Bezpośrednie returny z bekhendu i forehandu dały Keys szanse na przełamanie. I skrzętnie z nich skorzystała! Nagle to Amerykanka znalazła się w komfortowej sytuacji do wygrania seta. Trybuny się ożywiły, bo mecz mógł nabrać rumieńców.

To jednak nie trwało długo. Wydawało się, że zawodnika ze stanu Illinois nabierze pewności siebie. Szybko osiągnęła wynik 40:0 przy swoim podaniu, lecz wtedy nastąpił kolejny niezrozumiały zwrot akcji w tym pojedynku. Pięć punktów z rzędu zdobyła Sabalenka i uzyskała przełamanie powrotne. Białorusinka nie popełniła błędu rywalki. Chwilę później szybko, zarazem pewnie, utrzymała swoje podanie.

W tym momencie seta 25-latka z Mińska potrafiła wygrać 12 punktów z rzędu, co pozwoliło jej na ponowne objęcie prowadzenia. Keys po zaprzepaszczeniu szansy kompletnie się pogubiła i przegrała kolejnego gema serwisowego. Sabalenka podawała na awans do półfinału. Nie bez kłopotów, ale udało jej się domknąć ten pojedynek i zameldować się w najlepszej czwórce turnieju. Dokonała tego po raz drugi w karierze. Białorusinka jest tylko jeden krok od zostania nową liderką światowego tenisa.