Był w czołówce rankingu ATP. Nagle rzucił tenis, ogolił głowę i został mnichem

Paradorn Srichaphan był niegdyś jedną z największych nadziei azjatyckiego tenisa. Kiedy miał zaledwie 23 lata, jako pierwszy w dziejach kontynentu wszedł do pierwszej dziesiątki rankingu ATP, zajmując dziewiąte miejsce. W 2003 roku niespodziewanie doszedł do czwartej rundy Wimbledonu oraz US Open, a ponadto wygrywał turnieje w Chennai oraz Long Island. Podczas najstarszego tenisowego wydarzenia pokonał m.in. nieznanego wtedy jeszcze Rafaela Nadala. Niedługo później podjął niecodzienną decyzję.

Tajski tenisista rzucił tenis, zgolił głowę i poszedł do klasztoru. "To było interesujące"

Jak podaje dziennik "The Sun", pod koniec 2005 roku Tajlandczyk zdecydował, że zrobi sobie przerwę w karierze, uda się do klasztoru i zostanie mnichem. 26-letni wówczas tenisista zmienił tryb życia, ogolił głowę i przyjął buddyjskie imię Mahaivro. Spędzał długie godziny na modlitwie. Jak mówił po czasie, dało mu to lepsze spojrzenie na świat.

- To był dla mnie niezwykle ważny czas, z dala od tenisa. To było interesujące. Zostawiłem wszystko za sobą, włącznie z telefonem i rodziną. Po prostu odciąłem się, wszedłem do świątyni i zostałem mnichem. Czuję, że jestem spokojniejszy. Nadal chcę grać, a moim celem jest powrót do czołowej 20 rankingu. Muszę połączyć to, czego się nauczyłem w świątyni z umiejętnościami na korcie - powiedział niegdyś, cytowany przez "The Sun".

Nieco później rzeczywiście ponownie zaczął grać, ale jego forma nie była już taka jak wcześniej. Co prawda w 2006 roku doszedł do półfinału Indian Wells, ale to by było na tyle. Po kilku miesiącach doznał kontuzji nadgarstka, która wykluczyła go z gry na blisko dwa lata.

44-latek zakończył karierę w 2010 roku, kiedy uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego złamał obie ręce i poważnie uszkodził kolano. Nie był to jednak jego ostatni kontakt ze sportem, ponieważ później został zawodnikiem golfa. Aktualnie zajmuje się akademią tenisa, którą otworzył w miejscowość Hua Hin w Tajlandii.