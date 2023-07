Wiadomo, kiedy Iga Świątek wróci na kort. Dobre wieści

Iga Świątek (1. WTA) szła jak burza przez Wimbledon. Pierwsze problemy pojawiły się dopiero w starciu 1/8 finału z Belindą Bencić (14. WTA). Polka była w opałach, broniła aż dwóch piłek meczowych, ale ostatecznie triumfowała. W ćwierćfinale ta sztuka już jej się nie udała. Grała nierówno, zanotowała jedynie 37 końcowych uderzeń przy aż 41 niewymuszonych błędach, co ostatecznie przypieczętowało jej porażkę z Eliną Switoliną (76. WTA) - 5:7, 7:6(5), 2:6.

Teraz przed 22-latką kilka dni odpoczynku, o czym tenisistka opowiedziała przed kamerami Polsatu Sport. - Bardzo chciałabym wrócić do domu. Wiem, że w domu też jednak jest czasem trudniej odpocząć. Sezon jest długi, a jesteśmy w jego połowie, więc chciałabym się zregenerować, by mieć energię do końca sezonu - przyznała.

Kiedy więc zobaczymy Świątek z powrotem na korcie? Okazuje się, że jeszcze w lipcu. Liderka światowego rankingu nie będzie musiała jechać w daleką podróż, ponieważ wystąpi w ojczyźnie, a konkretnie w WTA 250 BNP Paribas Open w Warszawie. Turniej w stolicy Polski odbędzie się w dniach 24 - 31 lipca. Tegoroczna edycja będzie nieco inna od poprzedniej - zostanie rozegrana na nawierzchni twardej, a nie na mączce, jak miało to miejsce w ubiegłym roku.

- Jestem bardzo podekscytowana. Wiemy już, że przygotowania idą pełną parą, więc do zobaczenia niedługo w Warszawie. Bawcie się dobrze - apelowała Polka do kibiców, zachęcając ich do śledzenia zmagań w stolicy. W poprzednim sezonie Świątek dotarła do ćwierćfinału, w którym musiała uznać wyższość późniejszej triumfatorki, Caroline Garcii (5. WTA).

Po imprezie w Warszawie pierwsza rakieta wyjedzie za ocean, gdzie będzie rywalizować w WTA 1000 w Montrealu, a następnie w Cincinnati. W pierwszej z imprez nie startowała przed rokiem - wówczas walczyła w Toronto, gdzie odpadła już w III rundzie. Na tym samym etapie pożegnała się z turniejem w Cincinnati, w związku z czym nie będzie miała wielu punktów do obrony. Najważniejszą imprezą będzie jednak US Open. To właśnie tam Polka będzie bronić tytułu.

Już teraz wiadomo też, że Świątek wystąpi też w WTA Finals w chińskim Shenzhen, a więc turnieju wieńczącym sezon. Dzięki awansowi do ćwierćfinału Wimbledonu dopisała kolejne punkty do rankingu WTA Race i zapewniła sobie udział w ostatniej imprezie 2023 roku. Podobnie zresztą jak Aryna Sabalenka (2. WTA).

Plany startowe Świątek na najbliższe tygodnie

WTA 250 BNP Paribas Open w Warszawie (24 - 31 lipca)

WTA 1000 w Montrealu (7 - 13 sierpnia)

WTA 1000 w Cincinnati (14 - 20 sierpnia)

US Open (28 sierpnia - 10 września)

WTA Finals (przełom października i listopada)

Choć Świątek odpadła już z Wimbledonu, to nie może spokojnie odpoczywać. W najbliższych dniach będą się bowiem ważyć losy jej liderowania. Jeśli Aryna Sabalenka awansuje do finału, wówczas zdetronizuje Polkę z pierwszego miejsca w rankingu WTA. Najpierw jednak Białorusinka musi pokonać dwie kolejne rywalki. W ćwierćfinale zmierzy się z Madison Keys (25. WTA), z kolei w półfinale z wygraną starcia Ons Jabeur (6. WTA) - Jelena Rybakina (3. WTA).