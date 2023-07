Tajna misja ekipy Djokovicia podczas meczu z Hurkaczem. Przyłapany

Niezwykle emocjonujące z perspektywy polskich kibiców było starcie Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem. Polak ostatecznie przegrał 6:7(6), 6:7(6), 7:5, 4:6, lecz postawił się siedmiokrotnemu mistrzowi Wimbledonu i jako pierwszy zawodnik w tym turnieju urwał mu seta. W dodatku w obu tiebreakach miał swoje szanse, których nie wykorzystał.

Nocna misja członków sztabu Djokovicia. "Perfekcjonizm". Chodzi o mecz z Hurkaczem

Spotkanie musiało zostać przerwane, gdyż rozpoczęło się w późnych godzinach nocnych, a od godz. 23 brytyjskiego czasu obowiązuje cisza nocna, która nie pozwala na grę. W momencie przerwania pojedynku panowie mieli za sobą dwa tie-breaki. Górą w nich był Djoković, lecz Serb przez dwanaście gemów pierwszych dwóch setów nie zdołał ani razu przełamań serwisu Hurkacza. Polak posłał w nich aż 23 asy.

Jeden z dziennikarzy, wracający z przerwanego spotkania około godz. 1:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek, zauważył spieszącego się chodnikiem Marco Panichiego, fizjoterapeutę Novaka Djokovicia. Jak się okazało, sprawa dotyczyła rywalizacji na korcie, która miała zostać wznowiona następnego dnia.

Według relacji jednego z dziennikarzy serbskiego portalu "Nova" Goran Ivanisević, główny trener Serba, wysłał członka sztabu, aby odebrał dane oraz materiał wideo ze wszystkimi returnami, jakie udało się posłać Djokoviciowi tego dnia. Powodem jest fakt, iż 36-latek miał spore problemy z odbiorem serwisu Hurkacza. Jak wspomniano, Polak w dwóch setach posłał aż 23 asy i nie został ani razu przełamany. Tenisista z Belgradu niejako potwierdził to już w wywiadzie pomeczowym, mówiąc, że od dawna nie czuł się tak bezbronny na returnie.

Członkowie sztabu Djokovicia podzielili się z nim swoimi nocnymi spostrzeżeniami i próbowali wdrożyć je w życie na przedpołudniowym treningu. Analizowali drobne szczegóły rozmieszczenia rakiety i wszystkich innych ruchów, co pokazuje perfekcjonizm i profesjonalizm Serba. Efekt tego przyszedł w czwartym secie, w którym 36-latek po raz pierwszy przełamał Hurkacza, co dało mu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.

W nim Serb uporał się z czterech setach z Andriejem Rublowem, awansując do swojego 43. półfinału na londyńskiej trawie. O finał Djoković zagra z Jannikiem Sinnerem.