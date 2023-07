Andriej Rublow (7. ATP) na etapie ćwierćfinału zakończył zmagania w tegorocznym Wimbledonie. Chociaż Rosjanin początkowo postawił się Novakowi Djokoviciowi (2. ATP), to ostatecznie przegrał 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. - Wywierał na mnie presję i próbował spychać mnie w głąb kortu, co momentami mu się udawało. Nasz mecz był niczym walka psów - tak rywalizację z Rublowem komentował po meczu serbski tenisistka.

Andriej Rublow ponownie wypowiedział się na temat wojny w Ukrainie. "Katastrofalna sytuacja"

Także Andriej Rublow udał się na konferencję prasową po zakończonym ćwierćfinale. - Pochodzenie z takiego kraju, jak ja i wsparcie, jakie tu otrzymałem, było wyjątkowe. Czasem czuję, że na nie zasługuję. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby je otrzymać. Jestem bardzo wdzięczny - tak tenisista wypowiedział się o ciepłym przyjęciu ze strony kibiców podczas turnieju.

25-latek, żeby wziąć udział w Wimbledonie musiał podpisać deklarację o neutralności w kontekście wojny w Ukrainie. Powyższa wypowiedź skłoniła jednego z dziennikarzy do zadania prowokującego pytania w kontekście wojny w Ukrainie. - Czy czujesz się winny, pochodząc z Rosji? - brzmiało pytanie.

- Nie, to znaczy... Nie wiem, co powiedzieć. Wielokrotnie już się na ten temat wypowiadałem. Myślę, że wyraziłem się jasno na temat tego, co uważam. To nie jest kwestia winy, a bardziej sytuacji, która jest katastrofalna i której nikomu nie życzysz. Jedyne czego chcesz to, żeby to wszystko się skończyło i ludzie mogli normalnie żyć - odpowiedział Rublow.

To nie pierwszy raz, gdy Rublow wypowiada się w dosyć jasny sposób w kwestii wojny w Ukrainie. Dzień po rozpoczęciu inwazji wojsk Putina, a więc 25 lutego ubiegłego roku, grał z Hubertem Hurkaczem w turnieju ATP w Dubaju. Rosjanin wygrał tamto starcie i postanowił napisać na kamerze "Żadnej wojny, proszę".

W listopadzie także na kamerze podkreślił swoje stanowisko. Po spotkaniu z rodakiem Daniiłem Miedwiediewem napisał "Pokój, Pokój, Pokój. Wszystko, czego potrzebujemy".