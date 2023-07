Ekspert wskazuje główną przyczynę porażki Świątek. "Wyczerpało się"

Na ćwierćfinale zakończyła się tegoroczna przygoda Igi Świątek na Wimbledonie. To i tak najlepszy wynik liderki rankingu WTA w karierze w Londynie. W porównaniu do ubiegłego sezonu 22-latka wykonała olbrzymi progres w grze na kortach trawiastych. Wystarczyło to na najlepszą ósemkę turnieju.

Paweł Ostrowski wskazał kluczowy element w meczu Świątek ze Switoliną. "Wyczerpała się"

We wtorek Polka przegrała z Eliną Switoliną 5:7, 7:6 (5), 2:6 i pożegnała się z angielskimi kortami. Według Pawła Ostrowskiego, byłego trenera m.in. Marty Domachowskiej i Angelique Kerber, kluczowy był jeden element. - Moim zdaniem Idze rozładowały się w głowie baterie. Wszystko ma swoją cenę - przyznał w rozmowie z "Faktem".

To dlatego Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale Wimbledonu. Przepaść

- Wyczerpała się u niej zdolność do pełnej koncentracji i determinacji. W tie-breaku drugiego seta Iga od 1-4 zagrała taki koncert, że gdzieś to musiało później ulecieć. Poziom był mega. Granie cały czas na takiej gigantycznej koncentracji i na super poziomie zawsze jednak kosztuje. Nie da się non stop tak grać - dodał szkoleniowiec.

Ostrowski zwrócił uwagę na to, że za Świątek dwa intensywne mecze z rzędu. Wcześniej przeciwko Belindzie Bencic również rozegrała prawdziwy rollercoaster. - Tam nerwy były jeszcze większe, bo Iga musiała bronić piłek meczowych. Koszt emocjonalny był ogromny. Zagrała koncert i tu, i tu. Z tą różnicą, że w ćwierćfinale nie starczyło już jej energii na trzeciego seta. Za to Switolina utrzymywała poziom, nie dawała nic za darmo. Iga miała świadomość, że wszystko musi wygrać sama. Koszt meczu z Bencić okazał się zbyt wysoki - ocenił.

"Zwariowałeś?". Switolina odpowiedziała dziennikarzowi. I jeszcze te słowa o Świątek

Paweł Ostrowski wskazał, za kogo trzyma kciuki na Wimbledonie

Były trener Kerber i Domachowskiej zdradził też, komu kibicuje po odpadnięciu Igi Świątek. Wierzy w zwycięstwo Eliny Switoliny. - Zwycięstwo Ukrainki w Londynie byłoby czymś fantastycznym. Bardzo ważnym dla wszystkich ludzi, którzy są przeciwko tej wojnie. Dla całego świata. Sportu i polityki nie da się do końca rozdzielić, tak było, jest i będzie. To by urosło do rangi symbolu, że naród ukraiński się nie poddaje, że walczy. Zarazem byłby to prztyczek w nos dla Łukaszenki i Putina - zakończył.