Rywalka Świątek podjęła decyzję. "Kompletnie nie rozumiem"

Głośno o Emmie Raducanu po raz pierwszy zrobiło się po sensacyjnym triumfie tenisistki w prestiżowym turnieju US Open. Od kiedy triumfowała w Nowym Jorku zaczęła uchodzić za wschodzącą gwiazdę tenisa i umieszczana była w jednym rzędzie z liderką światowego rankingu Igą Świątek. W lipcu 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour - 10. Po nieco ponad roku jej pozycja w światowym zestawieniu WTA dramatycznie spadła - obecnie jest 132. Brytyjka w ostatnim czasie więcej czasu spędza poza kortem. 20-latka od zwycięstwa w US Open zmaga się z licznymi dolegliwościami zdrowotnymi i nie zdołała wrócić do prezentowanego wtedy poziomu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wygadała się o egzaminie na prawo jazdy. "Czemu się ze mnie śmiejecie?"

Hingis ocenia decyzję Emmy Raducanu

W ostatnim czasie decyzje Emmy Raducanu wzbudzają wiele kontrowersji. Młoda tenisistka w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwolniła aż trzech trenerów. Niewykluczone, że jej problemy zdrowotne oraz brak stabilnej współpracy z trenerami mają wpływ na prezentowaną przez nią formę. Ta decyzja nie spodobała się legendarnej tenisistce, Martinie Hingis, która nie zostawiła suchej nitki na Emmie Raducanu.

- Otaczanie się dobrymi ludźmi jest ważne - przyznała Hingis w rozmowie z dziennikarzami podczas trwającego Wimbledonu.

- Nigdy nie miałam okazji spotkać Emmy Raducanu. Jednak podziwiam ją za styl, który prezentowała podczas pamiętnego zwycięstwa w US Open, ale kompletnie nie rozumiem zmian, których dokonała po turnieju. To była zła decyzja - zaznaczyła Hingis.

Przeszła szereg operacji plastycznych. Kibice nie mogli jej rozpoznać

Martina Hingis w szczególności nie potrafiła zrozumieć, dlaczego Raducanu rozstała się z trenerem, Andrew Richardsonem, który pomógł jej w wygraniu US Open. - Kiedy jesteś na ścieżce zwycięskiej, to zwykle kontynuujesz współpracę ze szkoleniowcem. Nie wiem, dlaczego Emma zrezygnowała z trenera. Wydaje się, że Emma ma wszystko, czego potrzebuje, ale nadal brakuje jej wyników. To nie jest tak, że pewnego dnia wygrywasz US Open i na tym gra w tenisa się kończy - dodała.

Burza na Wimbledonie. Djoković szpiegowany przez wysłannika Alcaraza. Serb reaguje

Martina Hingis to była szwajcarska tenisistka, która w przeszłości dotarła do finału wszystkich czterech turniejów Wielkiego Szlema w 1997 roku. W całej swojej karierze zdobyła łącznie 5 tytułów Wielkiego Szlema. Zdobyła także 43 tytuły w grze pojedynczej i 64 tytuły w grze podwójnej.