Nie tylko Elina Switolina pokonała faworyzowaną rywalkę w ćwierćfinale Wimbledonu. Podobnej sztuki dokonała Marketa Vondrousova (42. WTA), która 4:6, 6:2, 6:4 wyeliminowała Jessicę Pegulę (4. WTA), mimo że w trzecim secie przegrywała już 1:4. Od tego momentu wygrała wszystkie gemy do końca spotkania i o finał w Londynie zmierzy się z Ukrainką.

Jedna z największych sensacji Wimbledonu. "To szaleństwo. Kocham trawę"

- Nie wiem, co się stało. Przegrywałam 1:4, było bardzo ciężko. Ale teraz czuję się niesamowicie, nie mogę w to uwierzyć. Nigdy nie grałam na korcie nr 1. To są nowe wspomnienia, wszystko jest niesamowite - powiedziała po spotkaniu 24-letnia Czeszka. - Chciałam zostać w tym meczu jak najdłużej, walczyłam do końca. Jestem bardzo zadowolona, że aż nie mogę uwierzyć. Jessica rozegrała niesamowity mecz, dużo dodała w drugim secie. Jestem więc bardzo dumna z siebie i swojej gry - kontynuowała.

Specyficzne były losy Markety Vondrousovej w turniejach wielkoszlemowych. Tenisistka raptem raz przeszła czwartą rundę, lecz gdy jej się to udało, dotarła aż do samego finału. Miało to miejsce w 2019 roku na Roland Garros, gdy jako niespełna 20-latka przegrała mecz o tytuł z Ash Barty.

Natomiast Wimbledon był najgorszy turniejem dla leworęcznej Czeszki. Dotychczas wygrała w Londynie raptem jeden mecz! - Dotarcie do półfinału Wimbledonu to szaleństwo. Moim najlepszym wynikiem była druga runda, więc poprawiłam się. Teraz kocham trawę - wyznała entuzjastycznie po meczu.

Imponujący wynik w tym turnieju pozwoli jej również na spory awans w rankingu WTA. Dotychczas Vondrousova najwyżej sklasyfikowana była na 14. miejscu - miało to miejsce po finale Roland Garros - lecz ostatnio notowana była w połowie pierwszej setki. Już teraz dzięki punktom za finał Wimbledonu jest 23. zawodniczką świata, a może być tylko lepiej.