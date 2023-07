Djoković dostał pytanie po ćwierćfinale i wypalił. "Nie chcę zabrzmieć arogancko"

Novak Djoković (2. ATP) mimo 36 lat aktualnie pozostaje poza zasięgiem każdego tenisisty na turniejach wielkoszlemowych w 2023 roku. Serb wygrał już tegoroczne Australian Open, Rolanda Garrosa, a teraz w ćwierćfinale Wimbledonu pokonał Andrieja Rublowa (7. ATP) 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. Tym samym pewnym krokiem awansował do półfinału, w którym jego rywalem będzie Jannik Sinner (8. ATP).

Po spotkaniu z rosyjskim tenisistą Djoković pojawił się na konferencji prasowej, na której podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego meczu. - Oczywiście nie możesz porównywać gry w turnieju ATP 250 a w Wielkim Szlemie. Rublow grał najlepszy tenis przeciwko mnie w turnieju wielkoszlemowym. Tego się oczekuje od takich zawodników, którzy są bardzo oddani. [...] Wywierał na mnie presję i próbował spychać mnie w głąb kortu, co momentami mu się udawało. Nasz mecz był niczym walka psów. Jednak pod koniec trzeciego seta czułem, że mecz jest rozstrzygnięty. Poczułem wielką ulgę i do końca trzymałem nerwy na wodzy - podkreślał 23-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych.

Novak Djoković faworytem do końcowej wygranej w Wimbledonie? "Oczywiście"

- Czy uważam się za faworyta? Nie chcę zabrzmieć arogancko, ale oczywiście, że uważam się za faworyta. Wystarczy spojrzeć na moje wyniki tutaj, poprzednie edycje Wimbledonu oraz awans do kolejnego półfinału - odparł szczerze Djoković, który jeśli wygra turniej, to ponownie zostanie "jedynką" w światowym rankingu.

Słowa Djokovicia o byciu faworytem są oczywiście zrozumiałe. Serb wygrywał siedmiokrotnie na londyńskich kortach, a do tego zwyciężał w czterech ostatnich edycjach (2018-2019, 2021-2022). Ponadto w bieżącym roku jest niepokonany na kortach turniejach wielkoszlemowych. Najpierw wygrał Australian Open, później Rolanda Garrosa, a teraz jest o krok od ósmej wygranej w Wimbledonie. Byłoby to wyrównanie rekordu wszech czasów w grze pojedynczej mężczyzn, który należy do Rogera Federera.

W półfinale będzie chciał pokonać Jannik Sinner, który dotychczas dwukrotnie mierzył się z Serbem i za każdym razem schodził z kortu, jako przegrany. Ich półfinał zostanie rozegrany w piątek 14 lipca.