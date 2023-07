Krejcikova przerwała milczenie. To dlatego rozstała się z wieloletnim trenerem

Barbora Krejcikova (11. WTA) nie będzie miło wspominać tegorocznego Wimbledonu. Czeszka tenisistka musiała zrezygnować z gry z powodu kontuzji kostki już w II rundzie w meczu z rewelacyjną, 16-letnią Rosjanką Mirrą Andriejewą (102. WTA). Poddała spotkanie przy stanie 3:6, 0:4. Czeszka wycofała się też z rywalizacji w deblu, gdzie w parze Czeszką Kateriną Siniakovą, byłyby faworytkami turnieju. - Im dłużej grałam, tym czułam większy ból. Doszłam do momentu, w którym nie mogła kontynuować meczu - żaliła się Krejcikova.

Barbora Krejcikova rozstała się z trenerem. Tłumaczy dlaczego

Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju Barbora Krejcikova rozstała się z trenerem Alesem Kartusem, który z nią pracował od 2018 roku. Po raz pierwszy zdradziła przyczyny zakończenia współpracy.

- Rozumiem, że koniec współpracy może być zaskakujący po tylu latach i po tym, co wspólnie osiągnęliśmy, ale dojrzewało to do mnie od dawna i bardzo dokładnie to rozważałam - poinformowała Krejcikova czeskie media.

Kartus, którego zabrakło już na Wimbledonie, nie zdradził przyczyn zakończenia pracy z czeską tenisistką.

- Mogę to potwierdzić. Barbora zadzwoniła do mnie przed Wimbledonem i poinformowała, że nasza współpraca się skończyła. Pozostawię jej wyjaśnienie opinii publicznej - powiedział 50-letni trener w poniedziałek.

Co na to Krejcikova?

- W związku z trwającymi przygotowaniami do Wimbledonu postanowiłam nie ujawniać publicznie tej decyzji i poinformować o tym po powrocie do Czech. Naprawdę doceniam to, co osiągnęliśmy z trenerem Kartusem i chciałabym podziękować mu za wszystko. Myślę, że obie strony poczuły, że to właściwy czas na zmianę, która posunęłaby nas oboje do przodu w naszych marzeniach. To była trudna decyzja, ale podtrzymuję ją - dodała Krejcikova.

Kartus zapowiedział już, że będzie szukał innej pracy. Krejcikova nie wskazała jeszcze nowego trenera.