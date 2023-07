Jest kara dla 16-latki z Rosji. Fatalne zachowanie. Puściły jej nerwy na Wimbledonie

Zaledwie 16-letnia Rosjanka Mirra Andriejewa (102. WTA) jest rewelacją tego sezonu w kobiecym tenisie. W styczniu była finalistką juniorskiego Australian Open, gdzie przegrała po pasjonującym meczu ze swoją rodaczką, Aliną Korniejewą 7:6, 4:6, 5:7, a potem w debiucie w turnieju głównym wielkoszlemowym, dotarła do III rundy Roland Garros. Bardzo dobrze grała również na kortach trawiastych na Wimbledonie.

Mirra Andriejewa ukarana karą finansową za fatalne zachowanie na Wimbledonie

Rosjanka w ćwierćfinale Wimbledonu zmierzyła się z Amerykanką Madison Keys (18. WTA). W trzecim secie tego meczu Andriejewa była bardzo zdenerwowana i nie panowała nad emocjami. Pod koniec meczu została jeszcze ukarana karnymi punktami z powodu rzucenia rakietą po jednej z przegranych wymian. Doświadczona pani arbiter ze Szwecji - Louise Azemar Engzell potraktowała to jako niesportowe zachowanie. - Nie rzuciłam rakietą, poślizgnęłam się, a potem upadłam. Może rzeczywiście wyglądało to tak, jakbym rzuciła rakietą. Nie wiem. Nie widziałam jeszcze żadnych nagrań. Ale to była jej decyzja. Podjęła taką decyzję, więc mecz jest już zakończony - tłumaczyła się Rosjanka po meczu.

Mirra Andriejewa nie dość, że odpadła z ćwierćfinału Wimbledonu, to jeszcze została ukarana za fatalne zachowanie przez władze WTA. Będzie musiała zapłacić osiem tysięcy dolarów. Poinformował o tym na Twitterze dziennikarz James Gray.

Warto też dodać, że po meczu Rosjanka nie podała też ręki pani arbiter. - Nie podjęła jak dla mnie właściwej decyzji. Dlatego nie chciałam podać jej ręki. Byłam zła, więc to zrobiłam - tłumaczyła młoda Rosjanka.